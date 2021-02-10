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Россиянка поссорилась с соседкой и засудила МВД
Россиянка поссорилась с соседкой и засудила МВД
Жительница Орла смогла отсудить у МВД 11,9 тысячи рублей, следует из сообщения на сайте областного суда. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:15
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россия
суды
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
орел
происшествия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жительница Орла смогла отсудить у МВД 11,9 тысячи рублей, следует из сообщения на сайте областного суда.Ранее ее привлекли к административной ответственности за якобы нанесение телесных повреждений другой женщине."Речь шла о том, что якобы во время словесной перепалки с соседкой по даче орловчанка ногтем оцарапала ей руку, но, как впоследствии было установлено экспертизой, царапины на руке потерпевшей К. не было, а был обнаружен кровоподтек на внутренней поверхности правого предплечья, что не согласуется с пояснениями потерпевшей", — говорится в сообщении.Отмечается, что первый иск к МВД орловчанка проиграла. После апелляции тем не менее суд встал на сторону женщины и взыскал в ее пользу убытки в размере десяти тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 1900 рублей.
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россия, суды, министерство внутренних дел рф (мвд россии), орел, происшествия

Россиянка поссорилась с соседкой и засудила МВД

18:15 10.02.2021 (обновлено: 20:25 10.02.2021)
 
© Фото : Pixabay / Bartek ZakrzewskiЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : Pixabay / Bartek Zakrzewski
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жительница Орла смогла отсудить у МВД 11,9 тысячи рублей, следует из сообщения на сайте областного суда.
Ранее ее привлекли к административной ответственности за якобы нанесение телесных повреждений другой женщине.
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"Речь шла о том, что якобы во время словесной перепалки с соседкой по даче орловчанка ногтем оцарапала ей руку, но, как впоследствии было установлено экспертизой, царапины на руке потерпевшей К. не было, а был обнаружен кровоподтек на внутренней поверхности правого предплечья, что не согласуется с пояснениями потерпевшей", — говорится в сообщении.
Отмечается, что первый иск к МВД орловчанка проиграла. После апелляции тем не менее суд встал на сторону женщины и взыскал в ее пользу убытки в размере десяти тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 1900 рублей.
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РоссияСудыМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ОрелПроисшествия
 
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