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Россиянка поссорилась с соседкой и засудила МВД
Россиянка поссорилась с соседкой и засудила МВД
Жительница Орла смогла отсудить у МВД 11,9 тысячи рублей, следует из сообщения на сайте областного суда. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:15
2021-02-10T18:15
2021-02-10T20:25
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жительница Орла смогла отсудить у МВД 11,9 тысячи рублей, следует из сообщения на сайте областного суда.Ранее ее привлекли к административной ответственности за якобы нанесение телесных повреждений другой женщине."Речь шла о том, что якобы во время словесной перепалки с соседкой по даче орловчанка ногтем оцарапала ей руку, но, как впоследствии было установлено экспертизой, царапины на руке потерпевшей К. не было, а был обнаружен кровоподтек на внутренней поверхности правого предплечья, что не согласуется с пояснениями потерпевшей", — говорится в сообщении.Отмечается, что первый иск к МВД орловчанка проиграла. После апелляции тем не менее суд встал на сторону женщины и взыскал в ее пользу убытки в размере десяти тысяч рублей, а также судебные расходы в размере 1900 рублей.
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россия, суды, министерство внутренних дел рф (мвд россии), орел, происшествия