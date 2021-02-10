Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/ishaev-1596784813.html
Обвинение запросило семь лет колонии для Ишаева по делу о растрате
Обвинение запросило семь лет колонии для Ишаева по делу о растрате
Гособвинитель запросил 7 лет колонии общего режима для обвиняемого в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:08
2021-02-10T11:30
дело виктора ишаева
виктор ишаев
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155220/58/1552205874_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_f6fcf6cea36e7fd8c51a70448b1a1f5f.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Гособвинитель запросил 7 лет колонии общего режима для обвиняемого в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева, сообщила РИА Новости его адвокат Лариса Мове."Гособвинение запросило 7 лет колонии. Я считаю этот приговор равносильным смертной казни, учитывая, что ему 73 года и его состояние здоровья", - сказала собеседница агентства.Мове добавила, что оглашение приговора состоится 16 февраля.В декабре Ишаева госпитализировали с сердечным приступом. Судебные заседания несколько раз переносились из-за того, что он находился в больнице. По словам источника РИА Новости, близкого к следствию, у Ишаева в 2017 году был инфаркт.Другим фигурантом дела является гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Он во время следствия возместил ущерб, перечислив 7,5 миллиона рублей на счет "Роснефти".Мове отметила, что Ишаев, в отличие от давшего на него показания Кондратова, вины не признал."Обвинение запросило Кондратову 4 года колонии общего режима", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Валентина Норбах.По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" денежные средства на сумму свыше 7,5 миллиона рублей, считают в СК.Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
https://ria.ru/20190328/1552179134.html
https://ria.ru/20190328/1552178325.html
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155220/58/1552205874_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_0ce56afbb4a8085cab24bfec8b07e1d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело виктора ишаева, виктор ишаев, хабаровский край, происшествия

Обвинение запросило семь лет колонии для Ишаева по делу о растрате

11:08 10.02.2021 (обновлено: 11:30 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПодозреваемый в хищении средств ПАО "НК "Роснефть" Виктор Ишаев в суде
Подозреваемый в хищении средств ПАО НК Роснефть Виктор Ишаев в суде - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Гособвинитель запросил 7 лет колонии общего режима для обвиняемого в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева, сообщила РИА Новости его адвокат Лариса Мове.
"Гособвинение запросило 7 лет колонии. Я считаю этот приговор равносильным смертной казни, учитывая, что ему 73 года и его состояние здоровья", - сказала собеседница агентства.
Мове добавила, что оглашение приговора состоится 16 февраля.
В декабре Ишаева госпитализировали с сердечным приступом. Судебные заседания несколько раз переносились из-за того, что он находился в больнице. По словам источника РИА Новости, близкого к следствию, у Ишаева в 2017 году был инфаркт.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.03.2019
28 марта 2019, 10:28
Чиновники федерального уровня, ставшие фигурантами уголовных дел
Другим фигурантом дела является гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Он во время следствия возместил ущерб, перечислив 7,5 миллиона рублей на счет "Роснефти".
Мове отметила, что Ишаев, в отличие от давшего на него показания Кондратова, вины не признал.
"Обвинение запросило Кондратову 4 года колонии общего режима", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Валентина Норбах.
По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" денежные средства на сумму свыше 7,5 миллиона рублей, считают в СК.
Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.
Виктор Ишаев - РИА Новости, 1920, 28.03.2019
28 марта 2019, 10:07
Биография Виктора Ишаева
 
Дело Виктора ИшаеваВиктор ИшаевХабаровский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33У летучих мышей и панголинов обнаружили антитела к коронавирусу
14:32Путин призвал анализировать проблемы с зарплатами в регионах
14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
14:31Эксперт призвал прививать детям любовь к чтению через TikTok
14:30В подмосковной больнице подтвердили сбой в подаче кислорода
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
14:11Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
14:08Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
14:06Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере
14:05Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января
14:04Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
14:01Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье
Лента новостейМолния