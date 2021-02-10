https://ria.ru/20210210/ishaev-1596784813.html

Обвинение запросило семь лет колонии для Ишаева по делу о растрате

Обвинение запросило семь лет колонии для Ишаева по делу о растрате

Гособвинитель запросил 7 лет колонии общего режима для обвиняемого в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:08

2021-02-10T11:08

2021-02-10T11:30

дело виктора ишаева

виктор ишаев

хабаровский край

происшествия

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Гособвинитель запросил 7 лет колонии общего режима для обвиняемого в растрате 7,5 миллиона рублей экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева, сообщила РИА Новости его адвокат Лариса Мове."Гособвинение запросило 7 лет колонии. Я считаю этот приговор равносильным смертной казни, учитывая, что ему 73 года и его состояние здоровья", - сказала собеседница агентства.Мове добавила, что оглашение приговора состоится 16 февраля.В декабре Ишаева госпитализировали с сердечным приступом. Судебные заседания несколько раз переносились из-за того, что он находился в больнице. По словам источника РИА Новости, близкого к следствию, у Ишаева в 2017 году был инфаркт.Другим фигурантом дела является гендиректор представительства "Роснефти" в Хабаровском крае Геннадий Кондратов. Он во время следствия возместил ущерб, перечислив 7,5 миллиона рублей на счет "Роснефти".Мове отметила, что Ишаев, в отличие от давшего на него показания Кондратова, вины не признал."Обвинение запросило Кондратову 4 года колонии общего режима", - рассказала РИА Новости пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Валентина Норбах.По данным следствия, с 2014 по 2017 год Ишаев, используя служебное положение, "обеспечил заключение" с принадлежащей ему фирмой по завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 квадратных метров для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Кондратов, используя служебное положение, с июля 2014 года по март 2019 года перечислял на счет ООО "Бейс" арендную плату в завышенном размере, растратив вверенные ему "Роснефтью" денежные средства на сумму свыше 7,5 миллиона рублей, считают в СК.Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 год, впоследствии был полпредом президента в ДФО.

https://ria.ru/20190328/1552179134.html

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хабаровский край

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дело виктора ишаева, виктор ишаев, хабаровский край, происшествия