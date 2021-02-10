https://ria.ru/20210210/integratsiya-1596849429.html

Мезенцев призвал осовременить подходы к интеграции с Белоруссией

Мезенцев призвал осовременить подходы к интеграции с Белоруссией

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Минску и Москве нужно осовременить ранее проведенную работу по союзной интеграции, после этого возможен... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:04

2021-02-10T16:04

2021-02-10T19:34

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

дмитрий мезенцев

минск

в мире

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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Минску и Москве нужно осовременить ранее проведенную работу по союзной интеграции, после этого возможен этапный выход на подписание программы углубленной интеграции в рамках Союзного государства.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.Отвечая на вопрос о судьбе разработанных сторонами отраслевых "дорожных карт" по углублению союзной интеграции, дипломат отметил, что "работа над "союзными программами" в рамках интеграционной повестки должна быть продолжена, по существу препятствий к этому нет". "Российская сторона открыта к такому взаимодействию, ответ за белорусскими партнерами", - подчеркнул он.Мезенцев заявил о важности работы двух стран по сближению подходов в экономической, налоговой, промышленной, сельскохозяйственной, таможенной и других сферах на равноправной основе баланса интересов. Глава дипмиссии РФ в Минске подчеркнул, что это "позволит в свое время выйти на стратегические рубежи в экономической сфере, прописанные в Союзном договоре".

https://ria.ru/20201125/belorussiya-1586214771.html

https://ria.ru/20210209/more-1596710929.html

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россия, дмитрий мезенцев, минск, в мире