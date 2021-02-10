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Мезенцев призвал осовременить подходы к интеграции с Белоруссией
Мезенцев призвал осовременить подходы к интеграции с Белоруссией
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Минску и Москве нужно осовременить ранее проведенную работу по союзной интеграции, после этого возможен... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:04
2021-02-10T19:34
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Минску и Москве нужно осовременить ранее проведенную работу по союзной интеграции, после этого возможен этапный выход на подписание программы углубленной интеграции в рамках Союзного государства.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.Отвечая на вопрос о судьбе разработанных сторонами отраслевых "дорожных карт" по углублению союзной интеграции, дипломат отметил, что "работа над "союзными программами" в рамках интеграционной повестки должна быть продолжена, по существу препятствий к этому нет". "Российская сторона открыта к такому взаимодействию, ответ за белорусскими партнерами", - подчеркнул он.Мезенцев заявил о важности работы двух стран по сближению подходов в экономической, налоговой, промышленной, сельскохозяйственной, таможенной и других сферах на равноправной основе баланса интересов. Глава дипмиссии РФ в Минске подчеркнул, что это "позволит в свое время выйти на стратегические рубежи в экономической сфере, прописанные в Союзном договоре".
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россия, дмитрий мезенцев, минск, в мире

Мезенцев призвал осовременить подходы к интеграции с Белоруссией

16:04 10.02.2021 (обновлено: 19:34 10.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба посольства РФ в БелоруссииПосол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : пресс-служба посольства РФ в Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 фев – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что Минску и Москве нужно осовременить ранее проведенную работу по союзной интеграции, после этого возможен этапный выход на подписание программы углубленной интеграции в рамках Союзного государства.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019 года - к 20-летию документа - предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых "дорожных карт". Однако программа до сих пор не принята.
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"Программа углубленной экономической интеграции в рамках Союзного государства по-прежнему актуальна. Полагаю, стороны не хотят откладывать "в дальний ящик" заделы по проведенной интеграционной работе, после "осовременивания" которой обоснованно говорить и об этапном - без забегания вперед – выходе на подписание программы (углубленной интеграции в рамках Союзного государства – ред.)", - сказал Мезенцев в интервью РИА Новости.

Отвечая на вопрос о судьбе разработанных сторонами отраслевых "дорожных карт" по углублению союзной интеграции, дипломат отметил, что "работа над "союзными программами" в рамках интеграционной повестки должна быть продолжена, по существу препятствий к этому нет". "Российская сторона открыта к такому взаимодействию, ответ за белорусскими партнерами", - подчеркнул он.
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Мезенцев заявил о важности работы двух стран по сближению подходов в экономической, налоговой, промышленной, сельскохозяйственной, таможенной и других сферах на равноправной основе баланса интересов. Глава дипмиссии РФ в Минске подчеркнул, что это "позволит в свое время выйти на стратегические рубежи в экономической сфере, прописанные в Союзном договоре".
 
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