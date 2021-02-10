https://ria.ru/20210210/infektsiya-1596793463.html

В Якутске выявили кишечную инфекцию в детском саду

В Якутске выявили кишечную инфекцию в детском саду

Острая кишечная инфекция выявлена у более 10 воспитанников ясельной группы детсада в Якутске, работа группы приостановлена, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T11:49

2021-02-10T11:49

2021-02-10T14:05

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

якутск

происшествия

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ЯКУТСК, 10 фев – РИА Новости. Острая кишечная инфекция выявлена у более 10 воспитанников ясельной группы детсада в Якутске, работа группы приостановлена, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.По данному факту специалисты начали проверку, в результате которой в детском саду выявлены нарушения дезинфекционного и санитарно-гигиенического режимов."Деятельность группы приостановлена. Проведена заключительная дезинфекция. У всех детей наблюдается легкая клиническая картина, состояние удовлетворительное, госпитализированных нет. Организовано медицинское наблюдение за всеми детьми, посещавшими данную группу", - добавили в пресс-службе.Прокуратура в Якутске начала проверку из-за кишечной инфекции у воспитанников детсада №18 "Прометейчик", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Отмечается, что специалисты проверят соблюдение санитарных требований при организации питания в детсаду, а также поставщика продуктов питания для дошкольного учреждения.

https://ria.ru/20210210/infektsiya-1596762823.html

якутск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия