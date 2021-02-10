https://ria.ru/20210210/infektsiya-1596793463.html
В Якутске выявили кишечную инфекцию в детском саду
В Якутске выявили кишечную инфекцию в детском саду
Острая кишечная инфекция выявлена у более 10 воспитанников ясельной группы детсада в Якутске, работа группы приостановлена, сообщила пресс-служба управления... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:49
2021-02-10T11:49
2021-02-10T14:05
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 10 фев – РИА Новости. Острая кишечная инфекция выявлена у более 10 воспитанников ясельной группы детсада в Якутске, работа группы приостановлена, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.По данному факту специалисты начали проверку, в результате которой в детском саду выявлены нарушения дезинфекционного и санитарно-гигиенического режимов."Деятельность группы приостановлена. Проведена заключительная дезинфекция. У всех детей наблюдается легкая клиническая картина, состояние удовлетворительное, госпитализированных нет. Организовано медицинское наблюдение за всеми детьми, посещавшими данную группу", - добавили в пресс-службе.Прокуратура в Якутске начала проверку из-за кишечной инфекции у воспитанников детсада №18 "Прометейчик", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Отмечается, что специалисты проверят соблюдение санитарных требований при организации питания в детсаду, а также поставщика продуктов питания для дошкольного учреждения.
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якутск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), якутск, происшествия
ЯКУТСК, 10 фев – РИА Новости.
Острая кишечная инфекция выявлена у более 10 воспитанников ясельной группы детсада в Якутске
, работа группы приостановлена, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора
по республике.
"В адрес управления Роспотребнадзора... 9 февраля поступило 11 экстренных извещений из медицинских организаций г. Якутска о выявлении случаев острой кишечной инфекции неустановленной этиологии среди детей, посещающих группу раннего возраста детского сада №18 "Прометейчик"", - говорится в сообщении.
По данному факту специалисты начали проверку, в результате которой в детском саду выявлены нарушения дезинфекционного и санитарно-гигиенического режимов.
"Деятельность группы приостановлена. Проведена заключительная дезинфекция. У всех детей наблюдается легкая клиническая картина, состояние удовлетворительное, госпитализированных нет. Организовано медицинское наблюдение за всеми детьми, посещавшими данную группу", - добавили в пресс-службе.
Прокуратура в Якутске начала проверку из-за кишечной инфекции у воспитанников детсада №18 "Прометейчик", сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
"Прокуратура Якутска организовала проверку по факту обращения в учреждения здравоохранения 11 малолетних воспитанников детского сада №18 города Якутска "Прометейчик", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что специалисты проверят соблюдение санитарных требований при организации питания в детсаду, а также поставщика продуктов питания для дошкольного учреждения.