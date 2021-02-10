https://ria.ru/20210210/impichment-1596755203.html

Адвокат Трампа назвал неконституционным импичмент задним числом

Адвокат Трампа назвал неконституционным импичмент задним числом

Адвокат Дональда Трампа Дэвид Шоэн назвал неконституционным рассмотрение импичмента бывшему президенту. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T01:40

2021-02-10T01:40

2021-02-10T02:04

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ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Адвокат Дональда Трампа Дэвид Шоэн назвал неконституционным рассмотрение импичмента бывшему президенту."Процесс по импичменту существует для действующих президентов США", - добавил он.Он также указал на фразу в Конституции, где говорится, что процедура импичмента позволяет отстранить президента, вице-президента и любых гражданских служащих. В этом пассаже авторы основного закона явно говорили о действующем президенте, считает Шоэн, поскольку больше одного президента за раз в США не бывает.Демократы возражают на это, что если бы импичмент нельзя было объявлять задним числом, то у президента была бы возможность безнаказанно совершать преступления незадолго до ухода с должности.Вопрос о том, можно ли вынести импичмент бывшему президенту, не рассматривался в прошлом в судах, и у ученых-специалистов по конституционному праву на этот счет есть различные мнения. Тем не менее, сенаторы постановили, что могут решить этот вопрос самостоятельно, проголосовав по этому вопросу 56 голосами против 44.Таким образом, процесс импичмента будет продолжен.Трампа судят по обвинению в подстрекательстве к мятежу толпы, разгромившей Капитолий США 6 января после митинга Трампа, на котором тот призывал помешать утверждению результатов выборов.

https://ria.ru/20210210/demokraty-1596754669.html

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Алексей Богдановский о том, можно ли объявить импичмент Трампу задним числом Трампу собираются объявить импичмент задним числом, но насчёт того, насколько это соответствует конституции, единого мнения нет. Подробности - в нашем канале РИА Новости: США (https://t.me/rianovostiAmerica). 2021-02-10T01:40 true PT1M45S

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вашингтон, капитолий, дональд трамп, сша, в мире