https://ria.ru/20210210/impichment-1596753882.html

Сенат США проголосовал за конституционность процесса импичмента Трампа

Сенат США проголосовал за конституционность процесса импичмента Трампа

Сенат США назвал конституционным процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T01:13

2021-02-10T01:13

2021-02-10T08:55

капитолий

вашингтон

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 10 фев — РИА Новости. Сенат США назвал конституционным процесс импичмента бывшего президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.Вопрос о возможности вынести импичмент экс-главе государства ранее не рассматривали в судах, и у экспертов по конституционному праву мнения на этот счет разнятся.Тем не менее сенаторы постановили, что могут вынести решение самостоятельно. Таким образом, процесс продолжится.За его конституционность проголосовало 56 сенаторов, включая шесть республиканцев. Остальные 44 сенатора-республиканца проголосовали против и дали понять, что намерены добиться оправдания Трампа.Для импичмента нужно 67 голосов в сенате. Палата представителей, где демократам принадлежит большинство, уже вынесла такое решение.Шестого января сторонники Трампа штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне. Работу конгресса прервали на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский.

https://ria.ru/20210209/impichment-1596507266.html

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сша

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Алексей Богдановский о том, можно ли объявить импичмент Трампу задним числом Трампу собираются объявить импичмент задним числом, но насчёт того, насколько это соответствует конституции, единого мнения нет. Подробности - в нашем канале РИА Новости: США (https://t.me/rianovostiAmerica). 2021-02-10T01:13 true PT1M45S

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капитолий, вашингтон, дональд трамп, сша, в мире