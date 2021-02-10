https://ria.ru/20210210/immunitet-1596759700.html

Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19

Иммунолог развеяла миф о формировании коллективного иммунитета к COVID-19

Отсутствие вакцинации детей не помешает коллективному иммунитету от COVID, опасения представителей израильского минздрава на этот счёт не имеют под собой... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T05:20

2021-02-10T05:20

2021-02-10T05:20

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

кнессет израиля

тель-авив

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 фев - РИА Новости. Отсутствие вакцинации детей не помешает коллективному иммунитету от COVID, опасения представителей израильского минздрава на этот счёт не имеют под собой научных оснований, рассказала в интервью РИА Новости иммунолог, заведующая отделением университетской клиники иерусалимской больницы Хадасса Эйн-Керем профессор Полина Степенская.По словам иммунолога, Израиль, где вакцинация населения идёт рекордными темпами, уже приближается к выработке коллективного иммунитета.По словам иммунолога, существует специальная формула, позволяющая рассчитать необходимое количество иммунизированных для выработки коллективного иммунитета, исходя из показателя заражаемости. Для коронавируса до появления британского варианта этот показатель составлял 2,5, согласно публикациям в медицинских рецензируемых журналах, британский штамм увеличивает этот показатель до 4, для сравнения, для кори, например, этот показатель выше 10."Доля необходимой иммунизации рассчитывается так: 1-1/R. То есть для обычного коронавируса было подсчитано, что для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы от 43 до 75% популяции были иммунизированы - переболели или привиты. Это данные, опубликованные в научной прессе", - сказала иммунолог.То есть, даже если все в стране будут болеть британским штаммом, то 75% иммунизированных вполне достаточно для достижения коллективного иммунитета, отметила учёный.В воскресенье на заседании парламентского комитета по коронавирусу в израильском Кнессете директор службы общественного здравоохранения страны Шарон Альрои-Прайс высказала опасения, что даже в случае, если все взрослое население будет привито, достичь коллективного иммунитета Израилю будет проблематично из-за того, что 2,5 миллиона детей не охвачены вакцинацией. Производитель применяемой в Израиле вакцины Pfizer лишь недавно начал этап тестирования препарата на детях.По мнению Степенской, научных оснований для таких утверждений нет."Основываясь на том, что опубликовано в научной прессе, никаких сомнений в том, что коллективный иммунитет достижим в ближайшем будущем, нет. К сожалению, совсем не слышны голоса настоящих ученых, а слышны какие-то запугивания без оснований. Каждый делает такие заявления, а потом они удивляются, что люди не хотят вакцинироваться", - заключила собеседница агентства.Массовая вакцинация населения от COVID-19 началась в Израиле 20 декабря прошлого года. С 10 января вакцинированные начали получать вторую дозу. На данный момент первую дозу получили более 3,540 миллиона человек, вторую - 2,157 миллиона.

https://ria.ru/20210209/immunitet-1596606238.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210207/koronavirus-1596368798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, кнессет израиля, тель-авив, израиль