https://ria.ru/20210210/germaniya-1596908933.html

В Германии продлили локдаун

В Германии продлили локдаун

Локдаун в связи с коронавирусом продлен в Германии до 7 марта, говорится в документе по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с регионами. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T21:58

2021-02-10T21:58

2021-02-10T22:26

коронавирус covid-19

в мире

распространение коронавируса

ангела меркель

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/1c/1591273488_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_b8c6c8f1c72716a28289e7cc569ec70c.jpg

БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Локдаун в связи с коронавирусом продлен в Германии до 7 марта, говорится в документе по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с регионами.Таким образом, введенный в ФРГ 2 ноября прошлого года локдаун продлен до 7 марта. В настоящее время в стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.Как заявила Меркель, меры, направленные на ограничение социальных контактов граждан, будут сохранены, решение о пошаговом открытии школ и детских садов должны принять федеральные земли в зависимости от пандемической ситуации. С 1 марта в Германии возобновят работу парикмахерские, это будет возможно, если средний показатель заболеваемости снизится до 50 человек на 100 тысяч населения - в настоящее время он составляет 68.Открытие магазинов, музеев, учреждений культуры будет возможно после стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом до 35, сказала канцлер. Стратегия открытия остальных предприятий и учреждений в настоящее время разрабатывается при участии правительства и земель. Следующее совещание по вопросу противодействия пандемии коронавируса в ФРГ состоится 3 марта.

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, в мире, ангела меркель, германия