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Распространение коронавируса
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В Германии продлили локдаун
В Германии продлили локдаун
Локдаун в связи с коронавирусом продлен в Германии до 7 марта, говорится в документе по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с регионами. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T21:58
2021-02-10T22:26
коронавирус covid-19
в мире
распространение коронавируса
ангела меркель
германия
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Локдаун в связи с коронавирусом продлен в Германии до 7 марта, говорится в документе по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с регионами.Таким образом, введенный в ФРГ 2 ноября прошлого года локдаун продлен до 7 марта. В настоящее время в стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.Как заявила Меркель, меры, направленные на ограничение социальных контактов граждан, будут сохранены, решение о пошаговом открытии школ и детских садов должны принять федеральные земли в зависимости от пандемической ситуации. С 1 марта в Германии возобновят работу парикмахерские, это будет возможно, если средний показатель заболеваемости снизится до 50 человек на 100 тысяч населения - в настоящее время он составляет 68.Открытие магазинов, музеев, учреждений культуры будет возможно после стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом до 35, сказала канцлер. Стратегия открытия остальных предприятий и учреждений в настоящее время разрабатывается при участии правительства и земель. Следующее совещание по вопросу противодействия пандемии коронавируса в ФРГ состоится 3 марта.
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коронавирус covid-19, в мире, ангела меркель, германия

В Германии продлили локдаун

21:58 10.02.2021 (обновлено: 22:26 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Кристиан Манг / Перейти в фотобанкПлощадь Александерплац в Берлине во время общенационального локдауна из-за второй волны пандемии коронавируса
Площадь Александерплац в Берлине во время общенационального локдауна из-за второй волны пандемии коронавируса - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Кристиан Манг
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Локдаун в связи с коронавирусом продлен в Германии до 7 марта, говорится в документе по итогам совещания канцлера ФРГ Ангелы Меркель с регионами.

"Принятые ранее решения канцлера ФРГ и глав федеральных земель продолжат действовать... Земли соответственно скорректируют свои распоряжения и продлят их до 7 марта", - сказано в документе, поступившем в РИА Новости.

Таким образом, введенный в ФРГ 2 ноября прошлого года локдаун продлен до 7 марта. В настоящее время в стране закрыты все учреждения, кроме продуктовых магазинов, небольших хозяйственных магазинов, аптек, оптик, банков, газетных киосков, отделений почты, зоомагазинов, медучреждений. Школьники отправлены на дистанционное обучение, решение о работе детских садов поручено регионам. Встречи допускаются в составе представителей одного домохозяйства плюс еще один человек. Ношение самодельных защитных масок в общественном транспорте и магазинах запрещено. В регионах с высокой динамикой заболеваемости населению предписано не покидать дома без веских причин в радиусе более 15 километров. Лица из опасных с точки зрения распространения пандемии регионов обязаны сдавать двойной тест на COVID-19 при прибытии в Германию.
Как заявила Меркель, меры, направленные на ограничение социальных контактов граждан, будут сохранены, решение о пошаговом открытии школ и детских садов должны принять федеральные земли в зависимости от пандемической ситуации. С 1 марта в Германии возобновят работу парикмахерские, это будет возможно, если средний показатель заболеваемости снизится до 50 человек на 100 тысяч населения - в настоящее время он составляет 68.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля 2020, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Открытие магазинов, музеев, учреждений культуры будет возможно после стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом до 35, сказала канцлер. Стратегия открытия остальных предприятий и учреждений в настоящее время разрабатывается при участии правительства и земель. Следующее совещание по вопросу противодействия пандемии коронавируса в ФРГ состоится 3 марта.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19В миреАнгела МеркельГермания
 
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