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В Германии число случаев COVID-19 приблизилось к 2,3 миллиона
В Германии число случаев COVID-19 приблизилось к 2,3 миллиона
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Германии приблизилось к отметке в 2,3 миллиона, сообщает Институт Роберта Коха, который входит в структуру... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:52
2021-02-10T08:52
институт роберта коха
альфред кох
германия
в мире
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Германии приблизилось к отметке в 2,3 миллиона, сообщает Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию.По данным специалистов, за последние 24 часа в ФРГ выявлено 8072 случая заражения коронавирусом, в общей сложности заболели 2 299 996 человек.Число жертв COVID-19 в Германии за сутки увеличилось на 813 и достигло 62 969. Выздоровели почти 2,1 миллиона человек.Институт Коха во вторник сообщал, что более миллиона жителей ФРГ получили две прививки от коронавируса в Германии, которые необходимы для формирования иммунитета.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/vaktsina-1596644680.html
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институт роберта коха, альфред кох, германия, в мире

В Германии число случаев COVID-19 приблизилось к 2,3 миллиона

08:52 10.02.2021
 
© Robert MichaelМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Robert Michael
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Германии приблизилось к отметке в 2,3 миллиона, сообщает Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию.
По данным специалистов, за последние 24 часа в ФРГ выявлено 8072 случая заражения коронавирусом, в общей сложности заболели 2 299 996 человек.
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Число жертв COVID-19 в Германии за сутки увеличилось на 813 и достигло 62 969. Выздоровели почти 2,1 миллиона человек.
Институт Коха во вторник сообщал, что более миллиона жителей ФРГ получили две прививки от коронавируса в Германии, которые необходимы для формирования иммунитета.
 
Институт Роберта КохаАльфред КохГерманияВ мире
 
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