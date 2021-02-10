https://ria.ru/20210210/germaniya-1596767192.html
В Германии число случаев COVID-19 приблизилось к 2,3 миллиона
В Германии число случаев COVID-19 приблизилось к 2,3 миллиона
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Германии приблизилось к отметке в 2,3 миллиона, сообщает Институт Роберта Коха, который входит в структуру... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:52
2021-02-10T08:52
2021-02-10T08:52
институт роберта коха
альфред кох
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Германии приблизилось к отметке в 2,3 миллиона, сообщает Институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию.По данным специалистов, за последние 24 часа в ФРГ выявлено 8072 случая заражения коронавирусом, в общей сложности заболели 2 299 996 человек.Число жертв COVID-19 в Германии за сутки увеличилось на 813 и достигло 62 969. Выздоровели почти 2,1 миллиона человек.Институт Коха во вторник сообщал, что более миллиона жителей ФРГ получили две прививки от коронавируса в Германии, которые необходимы для формирования иммунитета.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/vaktsina-1596644680.html
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институт роберта коха, альфред кох, германия, в мире