https://ria.ru/20210210/genkonsulstvo-1596759235.html
МИД России допустил закрытие Генконсульства США во Владивостоке весной
МИД России допустил закрытие Генконсульства США во Владивостоке весной
Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, заявил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец. Его слова приводят на сайте... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T04:15
2021-02-10T04:15
2021-02-10T08:44
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, заявил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец. Его слова приводят на сайте правительства Приморья.В декабре 2020 года представитель Госдепа сообщил РИА Новости о закрытии дипведомства, а генконсульство в Екатеринбурге приостановит работу. По его словам, "это часть усилий по обеспечению безопасных операций" американских дипмиссий в России. Источник агентства также подчеркнул, что никаких действий относительно российских представительств в Соединенных Штатах не планируется."Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года", — сказал Броварец.Представитель МИД выразил надежду, что администрация Байдена пересмотрит это решение. Оно идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами, заключил Броварец.
https://ria.ru/20201219/consulate-1590044156.html
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россия, владивосток, екатеринбург, приморский край, сша, политика