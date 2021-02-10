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https://ria.ru/20210210/genkonsulstvo-1596759235.html
МИД России допустил закрытие Генконсульства США во Владивостоке весной
МИД России допустил закрытие Генконсульства США во Владивостоке весной
Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, заявил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец. Его слова приводят на сайте... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T04:15
2021-02-10T08:44
россия
владивосток
екатеринбург
приморский край
сша
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, заявил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец. Его слова приводят на сайте правительства Приморья.В декабре 2020 года представитель Госдепа сообщил РИА Новости о закрытии дипведомства, а генконсульство в Екатеринбурге приостановит работу. По его словам, "это часть усилий по обеспечению безопасных операций" американских дипмиссий в России. Источник агентства также подчеркнул, что никаких действий относительно российских представительств в Соединенных Штатах не планируется."Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года", — сказал Броварец.Представитель МИД выразил надежду, что администрация Байдена пересмотрит это решение. Оно идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами, заключил Броварец.
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россия, владивосток, екатеринбург, приморский край, сша, политика

МИД России допустил закрытие Генконсульства США во Владивостоке весной

04:15 10.02.2021 (обновлено: 08:44 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГенеральное консульство США во Владивостоке
Генеральное консульство США во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 фев — РИА Новости. Генконсульство США во Владивостоке могут закрыть к середине весны, заявил представитель МИД России во Владивостоке Андрей Броварец. Его слова приводят на сайте правительства Приморья.
В декабре 2020 года представитель Госдепа сообщил РИА Новости о закрытии дипведомства, а генконсульство в Екатеринбурге приостановит работу. По его словам, "это часть усилий по обеспечению безопасных операций" американских дипмиссий в России. Источник агентства также подчеркнул, что никаких действий относительно российских представительств в Соединенных Штатах не планируется.
"Это одностороннее решение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки, которое при соблюдении всех формальностей может быть реализовано в своей окончательной форме к середине весны 2021 года", — сказал Броварец.
Представитель МИД выразил надежду, что администрация Байдена пересмотрит это решение. Оно идет в разрез с общими объективными тенденциями развития международного сотрудничества Приморского края с зарубежными партнерами, заключил Броварец.
Генеральное консульство США во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
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РоссияВладивостокЕкатеринбургПриморский крайСШАПолитика
 
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