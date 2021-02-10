https://ria.ru/20210210/feyk-1596869333.html

В Госдуме выяснили, что к фейкам о незаконных акциях причастны иностранцы

В Госдуме выяснили, что к фейкам о незаконных акциях причастны иностранцы

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне располагает данными, что к распространению фейков в соцсетях о несогласованных митингах в РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:23

2021-02-10T17:23

2021-02-10T18:38

общество

россия

василий пискарев

украина

госдума рф

москва

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне располагает данными, что к распространению фейков в соцсетях о несогласованных митингах в Москве имеют отношение иностранные граждане, в том числе с Украины, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.В среду комиссия обсуждает прошедшие в Москве несогласованные митинги и вовлечение в них детей."В течение довольно длительного времени на площадке крупных зарубежных интернет-платформ - Facebook, Twitter, Instagram, а также TikTok и сервисе YouTube массово, как будто по команде, началось манипулирование российскими детьми путём распространения запрещённой информации, а именно призывы к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городах РФ 23 и 31 января текущего года... Комиссия располагает примерами того, что к данным незаконным призывам и фейкам причастны граждане иностранных государств, в том числе из Украины", - сказал Пискарев на заседании комиссии.По его словам, были организованы прямые трансляции в "тенденциозном ключе" СМИ-иноагентами. "На фоне протестной активности американские СМИ "Радио Свобода"*, "Настоящее время"*, "Голос Америки"* и "Немецкая волна" распространяли материалы, побуждающие граждан выходить на митинги. Британская волна BBC разместила в Twitter карту городов России, чтобы показать массовость протестов, тем самым сформировав соответствующее отношение к ним", - рассказал Пискарев. "Радио Свобода"*, его региональные проекты, телеканал "Настоящее Время"*, еще несколько подразделений РСЕ/РС* и "Голос Америки"* решением Минюста включены в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента в России.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.* "Радио Свобода" и его региональные проекты , "Настоящее время", "Голос Америки", а также еще несколько подразделений РСЕ/РС включены Минюстом России в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

https://radiosputnik.ria.ru/20210203/tiktok-1595917658.html

https://ria.ru/20210131/navalnyy-1595374314.html

россия

украина

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общество, россия, василий пискарев, украина, госдума рф, москва