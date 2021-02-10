https://ria.ru/20210210/evropa-1596881644.html
В Германии заявили о заинтересованности в улучшении отношений с Россией
В Германии заявили о заинтересованности в улучшении отношений с Россией
У Германии есть интерес к улучшению отношений между Россией и Европой, ключ к этому лежит в Москве, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:25
2021-02-10T18:25
2021-02-10T18:32
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. У Германии есть интерес к улучшению отношений между Россией и Европой, ключ к этому лежит в Москве, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас."Чем сложнее времена, тем более ясным языком мы должны говорить с Москвой. Но у нас есть интерес к улучшению отношений Европы с Россией. И мы сохраним готовность к диалогу. Но ключ для этого лежит сейчас не в Берлине или в Брюсселе, а в Москве", - сказал министр, выступая в бундестаге ФРГ на слушаниях, посвященных ситуации в России.
https://ria.ru/20210203/sanktsii-1595861937.html
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