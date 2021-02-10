https://ria.ru/20210210/esmintsy-1596851623.html

Эсминцы ВМС США покинули Черное море

Эсминцы ВМС США покинули Черное море

Эсминцы военно-морских сил США Porter и Donald Cook покинули акваторию Черного моря после 17 дней операций с союзниками и партнерами НАТО, сообщила в среду... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T16:14

2021-02-10T16:14

2021-02-10T16:16

россия

черное море

военно-морские силы сша

сергей лавров

верховная рада украины

андерс фог расмуссен

сша

в мире

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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Эсминцы военно-морских сил США Porter и Donald Cook покинули акваторию Черного моря после 17 дней операций с союзниками и партнерами НАТО, сообщила в среду пресс-служба американского посольства в Киеве.Ранее украинские военно-морские силы провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря."Эсминцы ВМС США Портер и Дональд Кук вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, в НАТО пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ, хотя прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо. Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210209/ukraina-1596746321.html

https://ria.ru/20210203/korabli-1595637234.html

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черное море

сша

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россия, черное море, военно-морские силы сша, сергей лавров, верховная рада украины, андерс фог расмуссен, сша, в мире