Эсминцы ВМС США покинули Черное море
16:14 10.02.2021 (обновлено: 16:16 10.02.2021)
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Эсминцы военно-морских сил США Porter и Donald Cook покинули акваторию Черного моря после 17 дней операций с союзниками и партнерами НАТО, сообщила в среду пресс-служба американского посольства в Киеве.
Ранее украинские военно-морские силы провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря.
"Эсминцы ВМС США Портер и Дональд Кук вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
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