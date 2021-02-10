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Эсминцы ВМС США покинули Черное море
Эсминцы ВМС США покинули Черное море
Эсминцы военно-морских сил США Porter и Donald Cook покинули акваторию Черного моря после 17 дней операций с союзниками и партнерами НАТО, сообщила в среду... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:14
2021-02-10T16:16
россия
черное море
военно-морские силы сша
сергей лавров
верховная рада украины
андерс фог расмуссен
сша
в мире
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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Эсминцы военно-морских сил США Porter и Donald Cook покинули акваторию Черного моря после 17 дней операций с союзниками и партнерами НАТО, сообщила в среду пресс-служба американского посольства в Киеве.Ранее украинские военно-морские силы провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря."Эсминцы ВМС США Портер и Дональд Кук вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении посольства в Twitter.Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, в НАТО пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ, хотя прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо. Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210209/ukraina-1596746321.html
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россия, черное море, военно-морские силы сша, сергей лавров, верховная рада украины, андерс фог расмуссен, сша, в мире

Эсминцы ВМС США покинули Черное море

16:14 10.02.2021 (обновлено: 16:16 10.02.2021)
 
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS KentЭсминцы ВМС США "Портер", "Дональд Кук" и "Франклин Рузвельт" и британский фрегат "Кент" во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : Phot Dan Rosenbaum, HMS Kent
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КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Эсминцы военно-морских сил США Porter и Donald Cook покинули акваторию Черного моря после 17 дней операций с союзниками и партнерами НАТО, сообщила в среду пресс-служба американского посольства в Киеве.
Ранее украинские военно-морские силы провели совместную тренировку с кораблями военно-морских сил США в акватории Черного моря.
"Эсминцы ВМС США Портер и Дональд Кук вышли из Черного моря после 17 дней совместных операций там вместе с союзниками и партнерами по НАТО", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, в НАТО пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ, хотя прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо. Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши.
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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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