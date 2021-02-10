https://ria.ru/20210210/elektronika-1596777084.html

"Известия": в России резко подорожала электроника

"Известия": в России резко подорожала электроника

С начала 2021 года в России цены на электронику выросли на пять-двадцать процентов в зависимости от категории, рассказал "Известиям" руководитель отдела закупок РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T10:34

2021-02-10T10:34

2021-02-10T12:58

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

наушники

николай петров

россия

смартфоны

электроника

эльдар муртазин

китай

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155018/61/1550186121_0:155:3091:1894_1920x0_80_0_0_3529b538c65289de290bb292b5ff90a3.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. С начала 2021 года в России цены на электронику выросли на пять-двадцать процентов в зависимости от категории, рассказал "Известиям" руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров. По словам Петрова, рост цен начался еще в прошлом году. Основной причиной этого, как уточнили в компании "Марвел-Дистрибуция", стал дефицит основных компонентов для электроники, видеокарт, экранов, памяти — около 80 процентов этих компонентов производят в Китае. В первую волну коронавируса производство сократили, и его объемы не пока получается нарастить.В компании надеются, что к апрелю ситуация стабилизируется, однако многое будет зависеть от введенных ограничений и возможного смягчения санкций против Китая со стороны США.По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, ввоз электроники в Россию из-за дефицита упал еще в четвертом квартале прошлого года. Сейчас в Китае производство приостановлено из-за новогодних праздников, поэтому поставки в Россию будут в марте-мае. В зависимости от сегмента электроника может подорожать к течение года от десяти до 40 процентов, но больше всего ноутбуки — от 40 до 50 процентов.Директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в Восточной Европе и Азии Ирина Кукина высказала предположение, что себестоимость производства продолжит расти до середины этого года.Источник в одном из дистрибьюторов рассказал "Известиям", что до середины 2021 года поставки в Россию могут сократиться на 15 процентов, а цены вырастут на 25 процентов. Кроме того, производители отказываются от производства недорогих ноутбуков из-за роста цен на компоненты. Крупные производители имеют приоритет при получении деталей, а от дефицита страдают производители поменьше. Также собеседник наполнил о подорожании морской логистики. В "Марвел-Дистрибуции" уточнили, что смартфоны не подорожают как минимум до конца марта — крупнейшие производители определяют цены на них не менее чем на квартал. Однако новые модели телефонов, как пояснил Муртазин, могут подорожать после 23 февраля и 8 марта. Вырасти в цене могут и аксессуары к телефонам и акустика — так стоимость колонок и наушников рискует подняться на 15-20 процентов.Представитель Минпромторга сообщил РИА Новости, что ведомство не получало от основных сетевых ретейлеров сообщений о планах по резкому повышению цен на электронику.

https://ria.ru/20210209/prichiny-1596661282.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210208/elektroenergiya-1596474209.html

россия

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), наушники, николай петров, россия, смартфоны, электроника, эльдар муртазин, китай, сша, технологии, экономика