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"Известия": в России резко подорожала электроника
"Известия": в России резко подорожала электроника
С начала 2021 года в России цены на электронику выросли на пять-двадцать процентов в зависимости от категории, рассказал "Известиям" руководитель отдела закупок РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T10:34
2021-02-10T12:58
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
наушники
николай петров
россия
смартфоны
электроника
эльдар муртазин
китай
сша
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. С начала 2021 года в России цены на электронику выросли на пять-двадцать процентов в зависимости от категории, рассказал "Известиям" руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров. По словам Петрова, рост цен начался еще в прошлом году. Основной причиной этого, как уточнили в компании "Марвел-Дистрибуция", стал дефицит основных компонентов для электроники, видеокарт, экранов, памяти — около 80 процентов этих компонентов производят в Китае. В первую волну коронавируса производство сократили, и его объемы не пока получается нарастить.В компании надеются, что к апрелю ситуация стабилизируется, однако многое будет зависеть от введенных ограничений и возможного смягчения санкций против Китая со стороны США.По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, ввоз электроники в Россию из-за дефицита упал еще в четвертом квартале прошлого года. Сейчас в Китае производство приостановлено из-за новогодних праздников, поэтому поставки в Россию будут в марте-мае. В зависимости от сегмента электроника может подорожать к течение года от десяти до 40 процентов, но больше всего ноутбуки — от 40 до 50 процентов.Директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в Восточной Европе и Азии Ирина Кукина высказала предположение, что себестоимость производства продолжит расти до середины этого года.Источник в одном из дистрибьюторов рассказал "Известиям", что до середины 2021 года поставки в Россию могут сократиться на 15 процентов, а цены вырастут на 25 процентов. Кроме того, производители отказываются от производства недорогих ноутбуков из-за роста цен на компоненты. Крупные производители имеют приоритет при получении деталей, а от дефицита страдают производители поменьше. Также собеседник наполнил о подорожании морской логистики. В "Марвел-Дистрибуции" уточнили, что смартфоны не подорожают как минимум до конца марта — крупнейшие производители определяют цены на них не менее чем на квартал. Однако новые модели телефонов, как пояснил Муртазин, могут подорожать после 23 февраля и 8 марта. Вырасти в цене могут и аксессуары к телефонам и акустика — так стоимость колонок и наушников рискует подняться на 15-20 процентов.Представитель Минпромторга сообщил РИА Новости, что ведомство не получало от основных сетевых ретейлеров сообщений о планах по резкому повышению цен на электронику.
https://ria.ru/20210209/prichiny-1596661282.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210208/elektroenergiya-1596474209.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), наушники, николай петров, россия, смартфоны, электроника, эльдар муртазин, китай, сша, технологии, экономика

"Известия": в России резко подорожала электроника

10:34 10.02.2021 (обновлено: 12:58 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТелевизоры в магазине электроники
Телевизоры в магазине электроники - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. С начала 2021 года в России цены на электронику выросли на пять-двадцать процентов в зависимости от категории, рассказал "Известиям" руководитель отдела закупок цифровой техники "Ситилинк" Николай Петров.
По словам Петрова, рост цен начался еще в прошлом году.
Основной причиной этого, как уточнили в компании "Марвел-Дистрибуция", стал дефицит основных компонентов для электроники, видеокарт, экранов, памяти — около 80 процентов этих компонентов производят в Китае. В первую волну коронавируса производство сократили, и его объемы не пока получается нарастить.
В компании надеются, что к апрелю ситуация стабилизируется, однако многое будет зависеть от введенных ограничений и возможного смягчения санкций против Китая со стороны США.
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, ввоз электроники в Россию из-за дефицита упал еще в четвертом квартале прошлого года. Сейчас в Китае производство приостановлено из-за новогодних праздников, поэтому поставки в Россию будут в марте-мае. В зависимости от сегмента электроника может подорожать к течение года от десяти до 40 процентов, но больше всего ноутбуки — от 40 до 50 процентов.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 13:09
Названы причины роста цен на продукты
Директор по развитию бизнеса персональных систем Lenovo в Восточной Европе и Азии Ирина Кукина высказала предположение, что себестоимость производства продолжит расти до середины этого года.
Источник в одном из дистрибьюторов рассказал "Известиям", что до середины 2021 года поставки в Россию могут сократиться на 15 процентов, а цены вырастут на 25 процентов. Кроме того, производители отказываются от производства недорогих ноутбуков из-за роста цен на компоненты. Крупные производители имеют приоритет при получении деталей, а от дефицита страдают производители поменьше. Также собеседник наполнил о подорожании морской логистики.
В "Марвел-Дистрибуции" уточнили, что смартфоны не подорожают как минимум до конца марта — крупнейшие производители определяют цены на них не менее чем на квартал. Однако новые модели телефонов, как пояснил Муртазин, могут подорожать после 23 февраля и 8 марта. Вырасти в цене могут и аксессуары к телефонам и акустика — так стоимость колонок и наушников рискует подняться на 15-20 процентов.
Представитель Минпромторга сообщил РИА Новости, что ведомство не получало от основных сетевых ретейлеров сообщений о планах по резкому повышению цен на электронику.
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля, 11:41
В Минэнерго объяснили рост оптовых цен на электроэнергию
 
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)наушникиНиколай ПетровРоссияСмартфоныэлектроникаЭльдар МуртазинКитайСШАТехнологииЭкономика
 
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