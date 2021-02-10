https://ria.ru/20210210/ekspress-test-1596761324.html

Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19

Роспотребнадзор разработал высокоточный экспресс-тест на COVID-19

Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T06:36

2021-02-10T06:36

2021-02-10T11:06

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для экспресс-диагностики COVID-19, сообщается на сайте ведомства.Тест основан на технологии петлевой изотермической амплификации (LAMP): нуклеиновые кислоты множатся при постоянной температуре без смены температурных циклов."Такой способ <...> делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности", — подчеркивается в сообщении.Новая технология позволит идентифицировать носителей вируса на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль. Ее также можно использовать как основной тест, что имеет большое значение для отслеживания цепочек инфицирования.Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом все компоненты для него теперь производятся локально на базе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора."Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны. Диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям", — говорится в сообщении.Тест получил название "АмплиСенс SARS-CoV-2-IT", 3 февраля его зарегистрировали.

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество