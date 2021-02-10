Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210210/ekonomika-1596896425.html
Мировой экономике предрекли новые проблемы
Мировой экономике предрекли новые проблемы
Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами в первом квартале 2021 года, следует из сообщения Reuters со ссылкой на отчет экспертов ООН. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:40
2021-02-10T20:30
коронавирус covid-19
оон
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150629/28/1506292891_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_b4d6006278cbf789fdb7209d32854212.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами в первом квартале 2021 года, следует из сообщения Reuters со ссылкой на отчет экспертов ООН.Согласно докладу организации на Конференции по торговле и развитию (UNCTAD), больше всего пострадает сфера ретейла. Эксперты утверждают, что отрасль сократится на полтора процента, а сферу услуг ожидает спад на семь процентов. Также подчеркивается, что на данном этапе именно сфера обслуживания оказывает решающее негативное влияние на мировой ВВП, а торговля товарами, напротив, постепенно восстанавливается.Отмечается, что проблемы в экономике по-прежнему связаны с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. В частности, поэтому специалисты обеспокоены туристической отраслью, так как именно она, по их мнению, является наиболее пострадавшей.
https://ria.ru/20210207/dolg-1596035469.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/150629/28/1506292891_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ca06ffda2276f244ba545f3fdd22014d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, оон, экономика

Мировой экономике предрекли новые проблемы

19:40 10.02.2021 (обновлено: 20:30 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЖенщина с покупками
Женщина с покупками - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами в первом квартале 2021 года, следует из сообщения Reuters со ссылкой на отчет экспертов ООН.
Согласно докладу организации на Конференции по торговле и развитию (UNCTAD), больше всего пострадает сфера ретейла. Эксперты утверждают, что отрасль сократится на полтора процента, а сферу услуг ожидает спад на семь процентов. Также подчеркивается, что на данном этапе именно сфера обслуживания оказывает решающее негативное влияние на мировой ВВП, а торговля товарами, напротив, постепенно восстанавливается.
Отмечается, что проблемы в экономике по-прежнему связаны с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. В частности, поэтому специалисты обеспокоены туристической отраслью, так как именно она, по их мнению, является наиболее пострадавшей.
Трейдеры в момент закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 08:00
Пороховая бочка: долговая бомба может рвануть после пандемии
 
Коронавирус COVID-19ООНЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:08Россиян предупредили об ипотечных мошенниках
06:05WSJ: ВОЗ сделала новое предположение о дате возникновения COVID-19
05:52Социолог заявил о невозможности республиканцев противостоять Трампу
05:20Байден провел первый телефонный разговор с Си Цзиньпином
05:09Названы вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами
05:04Депутат Рады предрек украинцам судьбу "кроликов" без российской вакцины
04:51Депутаты ЛДПР предложили отменить штрафы за проезд по "выделенке" ночью
04:31Россиянам посоветовали десерты и напитки на День всех влюбленных
04:23Назван простой способ избавиться от запотевших стекол в машине
04:18Документальный фильм раскрыл реакцию Трампа на пропущенный звонок Путина
04:11Биолог назвал продукт, который поможет организму после COVID-19
04:06В Литве началась процедура приостановки вещания "РТР Планета"
04:03Малышева назвала условие, при котором от COVID-19 умирает каждый третий
03:59Глава минфина США предупредила о "растущей проблеме" криптовалют
03:57Умер владелец мужского журнала Hustler Ларри Флинт
03:39Эксперт объяснила, как продлить срок службы тканевой маски
03:33Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян испытывают взаимную любовь
03:15Жителей Урала и Сибири предупредили о сильном похолодании
03:11На МКС может появиться "ферма" для выращивания мух в невесомости
03:01В Хабаровске майора полиции уволили за видео в TikTok
Лента новостейМолния