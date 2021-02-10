https://ria.ru/20210210/ekonomika-1596896425.html

Мировой экономике предрекли новые проблемы

Мировой экономике предрекли новые проблемы

Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами в первом квартале 2021 года, следует из сообщения Reuters со ссылкой на отчет экспертов ООН. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:40

2021-02-10T19:40

2021-02-10T20:30

коронавирус covid-19

оон

экономика

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами в первом квартале 2021 года, следует из сообщения Reuters со ссылкой на отчет экспертов ООН.Согласно докладу организации на Конференции по торговле и развитию (UNCTAD), больше всего пострадает сфера ретейла. Эксперты утверждают, что отрасль сократится на полтора процента, а сферу услуг ожидает спад на семь процентов. Также подчеркивается, что на данном этапе именно сфера обслуживания оказывает решающее негативное влияние на мировой ВВП, а торговля товарами, напротив, постепенно восстанавливается.Отмечается, что проблемы в экономике по-прежнему связаны с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. В частности, поэтому специалисты обеспокоены туристической отраслью, так как именно она, по их мнению, является наиболее пострадавшей.

https://ria.ru/20210207/dolg-1596035469.html

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2021

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коронавирус covid-19, оон, экономика