https://ria.ru/20210210/ekonomika-1596896425.html
Мировой экономике предрекли новые проблемы
Мировой экономике предрекли новые проблемы
Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами в первом квартале 2021 года, следует из сообщения Reuters со ссылкой на отчет экспертов ООН. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T19:40
2021-02-10T19:40
2021-02-10T20:30
коронавирус covid-19
оон
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150629/28/1506292891_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_b4d6006278cbf789fdb7209d32854212.jpg
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами в первом квартале 2021 года, следует из сообщения Reuters со ссылкой на отчет экспертов ООН.Согласно докладу организации на Конференции по торговле и развитию (UNCTAD), больше всего пострадает сфера ретейла. Эксперты утверждают, что отрасль сократится на полтора процента, а сферу услуг ожидает спад на семь процентов. Также подчеркивается, что на данном этапе именно сфера обслуживания оказывает решающее негативное влияние на мировой ВВП, а торговля товарами, напротив, постепенно восстанавливается.Отмечается, что проблемы в экономике по-прежнему связаны с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. В частности, поэтому специалисты обеспокоены туристической отраслью, так как именно она, по их мнению, является наиболее пострадавшей.
https://ria.ru/20210207/dolg-1596035469.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150629/28/1506292891_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ca06ffda2276f244ba545f3fdd22014d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, оон, экономика
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами в первом квартале 2021 года, следует из сообщения Reuters
со ссылкой на отчет экспертов ООН
.
Согласно докладу организации на Конференции по торговле и развитию (UNCTAD), больше всего пострадает сфера ретейла. Эксперты утверждают, что отрасль сократится на полтора процента, а сферу услуг ожидает спад на семь процентов. Также подчеркивается, что на данном этапе именно сфера обслуживания оказывает решающее негативное влияние на мировой ВВП, а торговля товарами, напротив, постепенно восстанавливается.
Отмечается, что проблемы в экономике по-прежнему связаны с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. В частности, поэтому специалисты обеспокоены туристической отраслью, так как именно она, по их мнению, является наиболее пострадавшей.