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В Екатеринбурге прошла инаугурация нового главы города Алексея Орлова
В Екатеринбурге прошла инаугурация нового главы города Алексея Орлова
Церемония инаугурации избранного депутатами гордумы нового главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоялась в мэрии уральской столицы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T16:05
2021-02-10T16:05
алексей орлов (свердловская область)
евгений куйвашев
свердловская область
екатеринбург
политика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Церемония инаугурации избранного депутатами гордумы нового главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоялась в мэрии уральской столицы, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник депутаты гордумы избрали на должность главы города временно исполняющего полномочия мэра Орлова.В среду в торжественном зале мэрии Орлов принес присягу и получил служебное удостоверение из рук председателя гордумы Игоря Володина. Обратившись к собравшимся, новый глава Екатеринбурга заявил, что будет выстраивать тесную работу с областными органами власти, городской думой, партиями, представителями бизнеса и общественными организациями. Он отметил, что намерен учитывать настроения и мнения тех, у кого иной взгляд на развитие города, и добиваться компромисса. "Только вместе мы создадим все условия для нового этапа развития Екатеринбурга, формирования территории развития человеческого потенциала", - сказал новый глава города.Приветствуя его, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что городским хозяйством должен руководить человек, обладающий компетенцией и опытом работы в муниципальных и государственных органах власти. По словам главы региона, он должен быть профессионалом высокого класса, работать в команде и видеть общее развитие Екатеринбурга через призму развития области, конструктивно взаимодействовать с депутатским корпусом, общественниками и бизнес-сообществом.В декабре 2020 года прежний глава Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об уходе по собственному желанию и принял предложение Куйвашева занять должность его первого зама. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга стал вице-мэр Алексей Орлов, перешедший на эту должность с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. Прием заявок от кандидатов на пост мэра Екатеринбурга начался 11 января, в конкурсе участвовали 43 претендента.Третьего февраля конкурсная комиссия провела голосование по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга и решила представить на рассмотрение депутатам гордумы трех кандидатов на замещение должности мэра: Орлова, главу Ленинского района Дмитрия Ноженко и депутата заксобрания Свердловской области Михаила Зубарева. При этом комиссия единогласно рекомендовала Орлова к избранию на пост мэра, а остальных – не рекомендовала.
https://ria.ru/20201222/ekaterinburg-1590343227.html
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алексей орлов (свердловская область), евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, политика

В Екатеринбурге прошла инаугурация нового главы города Алексея Орлова

16:05 10.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкНовый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на церемонии инаугурации
Новый мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на церемонии инаугурации - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 фев – РИА Новости. Церемония инаугурации избранного депутатами гордумы нового главы Екатеринбурга Алексея Орлова состоялась в мэрии уральской столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник депутаты гордумы избрали на должность главы города временно исполняющего полномочия мэра Орлова.
В среду в торжественном зале мэрии Орлов принес присягу и получил служебное удостоверение из рук председателя гордумы Игоря Володина. Обратившись к собравшимся, новый глава Екатеринбурга заявил, что будет выстраивать тесную работу с областными органами власти, городской думой, партиями, представителями бизнеса и общественными организациями. Он отметил, что намерен учитывать настроения и мнения тех, у кого иной взгляд на развитие города, и добиваться компромисса. "Только вместе мы создадим все условия для нового этапа развития Екатеринбурга, формирования территории развития человеческого потенциала", - сказал новый глава города.
Приветствуя его, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подчеркнул, что городским хозяйством должен руководить человек, обладающий компетенцией и опытом работы в муниципальных и государственных органах власти. По словам главы региона, он должен быть профессионалом высокого класса, работать в команде и видеть общее развитие Екатеринбурга через призму развития области, конструктивно взаимодействовать с депутатским корпусом, общественниками и бизнес-сообществом.
"Не только мне, но и конкурсной комиссии и депутатам кажется, что Алексей Валерьевич в полной мере отвечает этим параметрам. Предложенная вами программа по развитию Екатеринбурга говорит о том, что вы понимаете стоящие перед вами задачи", - отметил губернатор.
В декабре 2020 года прежний глава Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление об уходе по собственному желанию и принял предложение Куйвашева занять должность его первого зама. Исполняющим обязанности главы Екатеринбурга стал вице-мэр Алексей Орлов, перешедший на эту должность с поста первого заместителя губернатора Свердловской области. Прием заявок от кандидатов на пост мэра Екатеринбурга начался 11 января, в конкурсе участвовали 43 претендента.
Третьего февраля конкурсная комиссия провела голосование по отбору кандидатур на должность главы Екатеринбурга и решила представить на рассмотрение депутатам гордумы трех кандидатов на замещение должности мэра: Орлова, главу Ленинского района Дмитрия Ноженко и депутата заксобрания Свердловской области Михаила Зубарева. При этом комиссия единогласно рекомендовала Орлова к избранию на пост мэра, а остальных – не рекомендовала.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Алексей Орлов (Свердловская область)Евгений КуйвашевСвердловская областьЕкатеринбургПолитика
 
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