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Туризм
https://ria.ru/20210210/egipet-1596865327.html
Вокруг Шарм-эш-Шейха возвели защитную бетонную стену
Вокруг Шарм-эш-Шейха возвели защитную бетонную стену
Вокруг популярного египетского курорта Шарм-эш-Шейх возвели 36-километровую бетонную стену, отделяющую его от пустыни, сообщает Euronews. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:15
2021-02-10T18:15
туризм
куда можно лететь
коронавирус covid-19
куда поехать
туризм
синайский полуостров
новости - туризм
шарм-эш-шейх
египет
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вокруг популярного египетского курорта Шарм-эш-Шейх возвели 36-километровую бетонную стену, отделяющую его от пустыни, сообщает Euronews.Въехать в город можно через одни из четырех ворот, оборудованных камерами и сканерами. Руководители туристической отрасли надеются, что стена поможет восстановить доверие к этому уголку Синайского полуострова как к безопасному месту отдыха.Поток иностранных гостей начал падать после взрывов в Шарм-эш-Шейхе в 2005 году, из-за революции в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса. О строительстве стало известно в феврале 2019 года. Тогда губернатор Южного Синая Халед Фуда сказал: "Проект поможет Шарм-эш-Шейху вернуть потерянные доходы от туризма".
https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html
синайский полуостров
шарм-эш-шейх
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куда можно лететь, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, синайский полуостров, новости - туризм, шарм-эш-шейх, египет

Вокруг Шарм-эш-Шейха возвели защитную бетонную стену

18:15 10.02.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Египте
Ситуация в Египте - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Вокруг популярного египетского курорта Шарм-эш-Шейх возвели 36-километровую бетонную стену, отделяющую его от пустыни, сообщает Euronews.
Въехать в город можно через одни из четырех ворот, оборудованных камерами и сканерами.
Руководители туристической отрасли надеются, что стена поможет восстановить доверие к этому уголку Синайского полуострова как к безопасному месту отдыха.
Поток иностранных гостей начал падать после взрывов в Шарм-эш-Шейхе в 2005 году, из-за революции в Египте в 2011 году, крушения российского пассажирского самолета на Синае в 2015 году и пандемии коронавируса.
О строительстве стало известно в феврале 2019 года. Тогда губернатор Южного Синая Халед Фуда сказал: "Проект поможет Шарм-эш-Шейху вернуть потерянные доходы от туризма".
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