https://ria.ru/20210210/egipet-1596650517.html

В Египте построят самое большое в Африке колесо обозрения

В Египте построят самое большое в Африке колесо обозрения

В Египте строят первое в стране колесо обозрения, в создание 120-метрового Cairo Eye ("Каирское око") инвестируют порядка 500 миллионов египетских фунтов (около РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T00:53

2021-02-10T00:53

2021-02-10T00:53

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Египте строят первое в стране колесо обозрения, в создание 120-метрового Cairo Eye ("Каирское око") инвестируют порядка 500 миллионов египетских фунтов (около 32 миллионов долларов), сообщает АТОР.Оно станет самым большим в Африке и пятым по величине в мире после Лондона, Дубая, Лас-Вегаса и Сингапура.Объект расположится на берегу Нила в районе Замалек. Поднимать гостей на высоту 40-этажного небоскреба будут 48 кабинок вместимостью от шести до восьми человек. При ясной погоде посетители смогут любоваться видами Каира на расстоянии до 50 километров и, если повезет, рассмотреть с высоты известные достопримечательности города.Благоустроят и зону отдыха вокруг аттракциона, там откроют рестораны, кафе, магазины и театр.По плану, Cairo Eye примет первых гостей в 2022 году. Ожидается, что в год его будут посещать порядка 2,5 миллиона человек.По предварительным расчетам, цена билета в зависимости от времени посещения составит от 250 до 350 египетских фунтов (1200-1700 рублей).

https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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