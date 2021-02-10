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В Египте построят самое большое в Африке колесо обозрения
В Египте построят самое большое в Африке колесо обозрения
В Египте строят первое в стране колесо обозрения, в создание 120-метрового Cairo Eye ("Каирское око") инвестируют порядка 500 миллионов египетских фунтов (около РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T00:53
2021-02-10T00:53
2021-02-10T00:53
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В Египте строят первое в стране колесо обозрения, в создание 120-метрового Cairo Eye ("Каирское око") инвестируют порядка 500 миллионов египетских фунтов (около 32 миллионов долларов), сообщает АТОР.Оно станет самым большим в Африке и пятым по величине в мире после Лондона, Дубая, Лас-Вегаса и Сингапура.Объект расположится на берегу Нила в районе Замалек. Поднимать гостей на высоту 40-этажного небоскреба будут 48 кабинок вместимостью от шести до восьми человек. При ясной погоде посетители смогут любоваться видами Каира на расстоянии до 50 километров и, если повезет, рассмотреть с высоты известные достопримечательности города.Благоустроят и зону отдыха вокруг аттракциона, там откроют рестораны, кафе, магазины и театр.По плану, Cairo Eye примет первых гостей в 2022 году. Ожидается, что в год его будут посещать порядка 2,5 миллиона человек.По предварительным расчетам, цена билета в зависимости от времени посещения составит от 250 до 350 египетских фунтов (1200-1700 рублей).
https://ria.ru/20210127/egipet-1594634288.html
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что посмотреть , египет, куда поехать, дубай, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, каир (город), сингапур (страна), лас-вегас, лондон
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости.
В Египте строят первое в стране колесо обозрения, в создание 120-метрового Cairo Eye ("Каирское око") инвестируют порядка 500 миллионов египетских фунтов (около 32 миллионов долларов), сообщает
АТОР.
Оно станет самым большим в Африке и пятым по величине в мире после Лондона, Дубая, Лас-Вегаса и Сингапура.
Объект расположится на берегу Нила в районе Замалек. Поднимать гостей на высоту 40-этажного небоскреба будут 48 кабинок вместимостью от шести до восьми человек. При ясной погоде посетители смогут любоваться видами Каира на расстоянии до 50 километров и, если повезет, рассмотреть с высоты известные достопримечательности города.
Благоустроят и зону отдыха вокруг аттракциона, там откроют рестораны, кафе, магазины и театр.
По плану, Cairo Eye примет первых гостей в 2022 году. Ожидается, что в год его будут посещать порядка 2,5 миллиона человек.
По предварительным расчетам, цена билета в зависимости от времени посещения составит от 250 до 350 египетских фунтов (1200-1700 рублей).