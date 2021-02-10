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В Тамбовской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
В Тамбовской области микроавтобус столкнулся с грузовиком
Четыре человека пострадали в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Тамбовской области, сообщает в среду управление МВД по региону. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:56
2021-02-10T08:56
2021-02-10T13:22
тамбовская область
тамбовский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Тамбовской области, сообщает в среду управление МВД по региону.Авария произошла в 22.30 мск вторника на 465-м километре федеральной трассы Р-22 "Каспий" на территории Тамбовского района.По данным полиции, в микроавтобусе в момент аварии находились 11 пассажиров."По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем микроавтобуса. В ДТП пострадали четверо пассажиров в возрасте 19, 22, 26 и 29 лет, жители другого российского региона, которые были госпитализированы в больницу города Тамбова", - информирует УМВД.Трое пострадавших в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Тамбовской области отправлены на амбулаторное лечение, четвертый госпитализирован с переломом бедра, сообщает прокуратура региона.По данным полиции, авария произошла после того, как водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика.
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тамбовская область, тамбовский район, происшествия
ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости.
Четыре человека пострадали в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Тамбовской области
, сообщает в среду управление МВД по региону.
Авария произошла в 22.30 мск вторника на 465-м километре федеральной трассы Р-22 "Каспий" на территории Тамбовского района
.
"Произошло столкновение двух автомобилей - грузовика DAF с полуприцепом, которым управлял 43-летний водитель из республики Дагестан, и микроавтобуса Fiat, за рулем которого находился 49-летний житель Тамбовской области", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в микроавтобусе в момент аварии находились 11 пассажиров.
"По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем микроавтобуса. В ДТП пострадали четверо пассажиров в возрасте 19, 22, 26 и 29 лет, жители другого российского региона, которые были госпитализированы в больницу города Тамбова", - информирует УМВД.
Трое пострадавших в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Тамбовской области отправлены на амбулаторное лечение, четвертый госпитализирован с переломом бедра, сообщает прокуратура региона.
"Один из пострадавших госпитализирован с переломом бедра, остальным рекомендовано амбулаторное лечение", - говорится в сообщении прокуратуры, которая взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.
По данным полиции, авария произошла после того, как водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика.