https://ria.ru/20210210/dtp-1596767604.html

В Тамбовской области микроавтобус столкнулся с грузовиком

В Тамбовской области микроавтобус столкнулся с грузовиком

Четыре человека пострадали в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Тамбовской области, сообщает в среду управление МВД по региону. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:56

2021-02-10T08:56

2021-02-10T13:22

тамбовская область

тамбовский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 10 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Тамбовской области, сообщает в среду управление МВД по региону.Авария произошла в 22.30 мск вторника на 465-м километре федеральной трассы Р-22 "Каспий" на территории Тамбовского района.По данным полиции, в микроавтобусе в момент аварии находились 11 пассажиров."По предварительным данным, авария произошла из-за несоблюдения дистанции водителем микроавтобуса. В ДТП пострадали четверо пассажиров в возрасте 19, 22, 26 и 29 лет, жители другого российского региона, которые были госпитализированы в больницу города Тамбова", - информирует УМВД.Трое пострадавших в столкновении микроавтобуса с грузовиком в Тамбовской области отправлены на амбулаторное лечение, четвертый госпитализирован с переломом бедра, сообщает прокуратура региона.По данным полиции, авария произошла после того, как водитель микроавтобуса не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди грузовика.

https://ria.ru/20210208/avariya-1596449017.html

https://ria.ru/20210208/dtp-1596439489.html

тамбовская область

тамбовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамбовская область, тамбовский район, происшествия