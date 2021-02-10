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Студентка осталась инвалидом после ДТП с бывшим замгубернатора
Студентка осталась инвалидом после ДТП с бывшим замгубернатора
В Аргаяшском районном суде огласили приговор бывшему заместителю губернатора Челябинской области Андрею Косилову. По версии следствия, управляя внедорожником... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T08:00
2021-02-10T10:25
россия
lexus
авто
челябинск
челябинская область
происшествия
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В Аргаяшском районном суде огласили приговор бывшему заместителю губернатора Челябинской области Андрею Косилову. По версии следствия, управляя внедорожником Lexus, он врезался в Lada Vesta, 20-летняя пассажирка которой осталась в результате инвалидом. По словам родных пострадавшей, экс-чиновник сначала оплачивал дорогостоящее лечение, но потом отказался. Косилов утверждает: старался избежать ДТП и сделал все возможное, чтобы помочь девушке. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах громкого инцидента. Обратный путьВ конце июля 2019-го студентка Уральского экономического института Анастасия Вяткина вместе со своим молодым человеком Владом и его другом Никитой решили провести выходные на Челябинских озерах. Из Екатеринбурга выехали в пятницу после обеда и через несколько часов были на месте. Настя каждый день звонила родителям. Днем 28 июля сообщила матери, что собирается домой. "Во второму часу позвонил брат Влада, — вспоминает мать пострадавшей Светлана Вяткина. — Он сказал, что ребята попали в серьезную аварию и дочь то ли уже в больнице, то ли ее туда везут. Больше ничего не известно. Мы с мужем сразу сели в машину и поехали в сторону Челябинска, по дороге обзванивая все районные и городские больницы. По телефону врачи отказывались давать какую-либо информацию". Наконец Светлана выяснила, что дочь находится в челябинской горбольнице. Когда родители туда добрались, ее уже прооперировали. Диагноз: открытая черепно-мозговая травма, переломы носа и глазниц. В реанимации Настя пролежала два месяца, затем врачи разрешили перевезти ее в Екатеринбург. "Это обоюдная вина"Авария произошла на трассе между селами Байрамгулово и Новоандреевка. По данным полиции, внедорожник Lexus выехал на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигалась "Лада-Веста". Ее водитель попытался уклониться, вывернув руль влево, но избежать столкновения не удалось. Настя была на заднем пассажирском сиденье. За рулем — Никита, он тоже получил серьезные травмы и некоторое время провел в реанимации. Рядом сидел Влад. Внедорожником управлял бывший замгубернатора Челябинской области 58-летний Андрей Косилов. В конце девяностых и начале нулевых он отвечал за социальную политику в регионе, а также курировал агропром. Уволившись из правительства, возглавил совет директоров крупного южно-уральского агрохолдинга "Равис", позже занял пост генерального директора. "По словам очевидцев, Косилов вел себя неадекватно, — продолжает Светлана. — А анализы на алкоголь или наркотики взяли в больнице только вечером. Ничего не выявили". В интернете опубликовали запись с видеорегистратора: Lexus обгоняет попутный автомобиль, по встречке движется "Лада". Обе машины резко поворачивают в одну сторону и сталкиваются, отлетая от удара на обочину. Уголовное дело возбудили по статье 264 части 1 УК России "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Обвинение предъявили только Косилову: по мнению следствия, именно его действия привели к жесткому лобовому столкновению."Я ехал со скоростью 70 километров в час и пошел на обгон после окончания действия знака "Обгон запрещен", — объясняет экс-чиновник. — Я не снимаю с себя вины, но считаю, что за столкновение ответственен и водитель "Лады". Во-первых, он не мог уходить от столкновения, выехав на встречную полосу. Во-вторых, судя по замершей стрелке спидометра, молодой человек превысил скорость. И наконец, девушка-пассажир не была пристегнута. Следствие почему-то закрыло на все это глаза".Косилов также утверждает, что, перекрыв движение "Ладе", спас ее от столкновения с автомобилем, который двигался за ним. "Если бы водитель легковушки не поменял полосу, никакой аварии не было бы", — считает он.Длительное лечениеВ октябре Настю перевезли в Клинический институт мозга под Екатеринбургом. Там она пробыла 30 дней: две недели бесплатно, за остальное заплатили более трехсот тысяч рублей. "Затем мы вернулись домой, — рассказывает Светлана. — Государственные больницы не брали дочь на реабилитацию, поэтому обратились в частную клинику, а там дорого. Косилов, который связался со мной практически сразу после аварии, извинялся и уверял, что окажет всю необходимую материальную помощь. Но хватило его лишь на три с небольшим месяца, потом он сказал, что возместит расходы только через суд".По словам матери пострадавшей, адвокаты коммерсанта настаивали на мировом соглашении и полутора миллионах рублей компенсации. Однако для длительной реабилитации этого недостаточно, и Вяткины не согласились. "Я был единственным, кто давал деньги на протяжении целого года и приложил максимум усилий, чтобы девушка выжила, — говорит Косилов. — Причем делал это с искренним сочувствием, а перестал помогать, когда начался постоянный и неприкрытый шантаж. Тем не менее я рад, что к делу подключились благотворительные фонды и сейчас Настя, пусть и медленно, но идет на поправку. Это действительно большая трагедия для всех: я ведь тоже пострадал, до сих пор у меня рука не в порядке".Насте присвоили первую группу инвалидности. Она уже в состоянии самостоятельно вставать с кровати, медленно передвигаться с ходунками, произносит отдельные слова и короткие фразы. Врачи отмечают положительную динамику, но от прогнозов воздерживаются: повреждение мозга настолько серьезное, что в любой момент все может измениться. Суд длился около года. В среду, 10 февраля, Косилова приговорили к двум годам ограничения свободы и на такой же срок лишили водительских прав. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших в размере 300 тысяч и одного миллиона рублей. При этом максимальное наказание по части 1 статьи 264 — до двух лет колонии.
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россия, lexus, авто, челябинск, челябинская область, происшествия

Студентка осталась инвалидом после ДТП с бывшим замгубернатора

08:00 10.02.2021 (обновлено: 10:25 10.02.2021)
 
© Фото : предоставлено матерью пострадавшейАнастасия Вяткина
Анастасия Вяткина - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : предоставлено матерью пострадавшей
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. В Аргаяшском районном суде огласили приговор бывшему заместителю губернатора Челябинской области Андрею Косилову. По версии следствия, управляя внедорожником Lexus, он врезался в Lada Vesta, 20-летняя пассажирка которой осталась в результате инвалидом. По словам родных пострадавшей, экс-чиновник сначала оплачивал дорогостоящее лечение, но потом отказался. Косилов утверждает: старался избежать ДТП и сделал все возможное, чтобы помочь девушке. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах громкого инцидента.

Обратный путь

В конце июля 2019-го студентка Уральского экономического института Анастасия Вяткина вместе со своим молодым человеком Владом и его другом Никитой решили провести выходные на Челябинских озерах. Из Екатеринбурга выехали в пятницу после обеда и через несколько часов были на месте. Настя каждый день звонила родителям. Днем 28 июля сообщила матери, что собирается домой.
"Во второму часу позвонил брат Влада, — вспоминает мать пострадавшей Светлана Вяткина. — Он сказал, что ребята попали в серьезную аварию и дочь то ли уже в больнице, то ли ее туда везут. Больше ничего не известно. Мы с мужем сразу сели в машину и поехали в сторону Челябинска, по дороге обзванивая все районные и городские больницы. По телефону врачи отказывались давать какую-либо информацию".
© Фото : предоставлено матерью пострадавшейМесто аварии
Место аварии - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : предоставлено матерью пострадавшей
Место аварии
Наконец Светлана выяснила, что дочь находится в челябинской горбольнице. Когда родители туда добрались, ее уже прооперировали. Диагноз: открытая черепно-мозговая травма, переломы носа и глазниц. В реанимации Настя пролежала два месяца, затем врачи разрешили перевезти ее в Екатеринбург.

"Это обоюдная вина"

Авария произошла на трассе между селами Байрамгулово и Новоандреевка. По данным полиции, внедорожник Lexus выехал на полосу встречного движения, по которой в тот момент двигалась "Лада-Веста". Ее водитель попытался уклониться, вывернув руль влево, но избежать столкновения не удалось.
Настя была на заднем пассажирском сиденье. За рулем — Никита, он тоже получил серьезные травмы и некоторое время провел в реанимации. Рядом сидел Влад. Внедорожником управлял бывший замгубернатора Челябинской области 58-летний Андрей Косилов.
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Челябинской области Губернатор Челябинской области Андрей Косилов
Губернатор Челябинской области Андрей Косилов - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Челябинской области
Губернатор Челябинской области Андрей Косилов
В конце девяностых и начале нулевых он отвечал за социальную политику в регионе, а также курировал агропром. Уволившись из правительства, возглавил совет директоров крупного южно-уральского агрохолдинга "Равис", позже занял пост генерального директора.
"По словам очевидцев, Косилов вел себя неадекватно, — продолжает Светлана. — А анализы на алкоголь или наркотики взяли в больнице только вечером. Ничего не выявили".
В интернете опубликовали запись с видеорегистратора: Lexus обгоняет попутный автомобиль, по встречке движется "Лада". Обе машины резко поворачивают в одну сторону и сталкиваются, отлетая от удара на обочину.
Уголовное дело возбудили по статье 264 части 1 УК России "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Обвинение предъявили только Косилову: по мнению следствия, именно его действия привели к жесткому лобовому столкновению.
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"Я ехал со скоростью 70 километров в час и пошел на обгон после окончания действия знака "Обгон запрещен", — объясняет экс-чиновник. — Я не снимаю с себя вины, но считаю, что за столкновение ответственен и водитель "Лады". Во-первых, он не мог уходить от столкновения, выехав на встречную полосу. Во-вторых, судя по замершей стрелке спидометра, молодой человек превысил скорость. И наконец, девушка-пассажир не была пристегнута. Следствие почему-то закрыло на все это глаза".
Косилов также утверждает, что, перекрыв движение "Ладе", спас ее от столкновения с автомобилем, который двигался за ним. "Если бы водитель легковушки не поменял полосу, никакой аварии не было бы", — считает он.

Длительное лечение

В октябре Настю перевезли в Клинический институт мозга под Екатеринбургом. Там она пробыла 30 дней: две недели бесплатно, за остальное заплатили более трехсот тысяч рублей.
© Фото : предоставлено матерью пострадавшейНа лечение Анастасии ежемесячно требуются тысячи рублей
На лечение Анастасии ежемесячно требуются тысячи рублей - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : предоставлено матерью пострадавшей
На лечение Анастасии ежемесячно требуются тысячи рублей
"Затем мы вернулись домой, — рассказывает Светлана. — Государственные больницы не брали дочь на реабилитацию, поэтому обратились в частную клинику, а там дорого. Косилов, который связался со мной практически сразу после аварии, извинялся и уверял, что окажет всю необходимую материальную помощь. Но хватило его лишь на три с небольшим месяца, потом он сказал, что возместит расходы только через суд".
По словам матери пострадавшей, адвокаты коммерсанта настаивали на мировом соглашении и полутора миллионах рублей компенсации. Однако для длительной реабилитации этого недостаточно, и Вяткины не согласились.
"Я был единственным, кто давал деньги на протяжении целого года и приложил максимум усилий, чтобы девушка выжила, — говорит Косилов. — Причем делал это с искренним сочувствием, а перестал помогать, когда начался постоянный и неприкрытый шантаж. Тем не менее я рад, что к делу подключились благотворительные фонды и сейчас Настя, пусть и медленно, но идет на поправку. Это действительно большая трагедия для всех: я ведь тоже пострадал, до сих пор у меня рука не в порядке".
© Фото : предоставлено матерью пострадавшей"Лада-Веста" после аварии
Лада Веста после аварии - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
© Фото : предоставлено матерью пострадавшей
"Лада-Веста" после аварии
Насте присвоили первую группу инвалидности. Она уже в состоянии самостоятельно вставать с кровати, медленно передвигаться с ходунками, произносит отдельные слова и короткие фразы. Врачи отмечают положительную динамику, но от прогнозов воздерживаются: повреждение мозга настолько серьезное, что в любой момент все может измениться.
Суд длился около года. В среду, 10 февраля, Косилова приговорили к двум годам ограничения свободы и на такой же срок лишили водительских прав. Кроме того, суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших в размере 300 тысяч и одного миллиона рублей. При этом максимальное наказание по части 1 статьи 264 — до двух лет колонии.
 
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