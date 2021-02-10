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Путин прокомментировал уровень доверия россиян к власти
Путин прокомментировал уровень доверия россиян к власти
Президент РФ Владимир Путин надеется, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:07
2021-02-10T15:07
2021-02-10T15:28
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке.На совещании с членами правительства он обратил внимание на необходимость объяснять формирование зарплат бюджетников, тогда, по словам президента, у людей не будет складываться впечатление, что власть их надувает."Тогда диалог у нас с гражданами, и доверие к власти будет несоизмеримо больше, чем сегодня. Хотя, надеюсь, что и сегодня в целом все в порядке", - сказал Путин.
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