https://ria.ru/20210210/doverie-1596837933.html

Путин прокомментировал уровень доверия россиян к власти

Путин прокомментировал уровень доверия россиян к власти

Президент РФ Владимир Путин надеется, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:07

2021-02-10T15:07

2021-02-10T15:28

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин надеется, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке.На совещании с членами правительства он обратил внимание на необходимость объяснять формирование зарплат бюджетников, тогда, по словам президента, у людей не будет складываться впечатление, что власть их надувает."Тогда диалог у нас с гражданами, и доверие к власти будет несоизмеримо больше, чем сегодня. Хотя, надеюсь, что и сегодня в целом все в порядке", - сказал Путин.

https://ria.ru/20201127/putin-1586633195.html

россия

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2021

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общество, россия, владимир путин