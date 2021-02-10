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В ДНР обвинили Киев в эскалации конфликта в Донбассе
В ДНР обвинили Киев в эскалации конфликта в Донбассе
Пресс-служба делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе заявила, что Киев озвучивает... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:55
2021-02-10T14:55
2021-02-10T14:55
донецкая народная республика
леонид кравчук
киев
украина
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ДОНЕЦК, 10 фев - РИА Новости. Пресс-служба делегации самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе заявила, что Киев озвучивает призывы к эскалации, и призвала прекратить подобные действия.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что реагировать на обстрелы нужно зеркально - "выстрелом на каждый выстрел"."Человек, называющий себя дипломатом и представляющий свое государство на важнейшей дипломатической площадке, позволяет себе открыто озвучивать призывы к эскалации и прочие милитаристские тезисы. Стремление официального Киева достичь мира путем увеличения количества обстрелов территории республик противоречит не только сути минских соглашений, но и здравому смыслу", - говорится в заявлении пресс-службы делегации в контактной группе в ее официальном Telegram-канале.В пресс-службе делегации заявили, что "категорически осуждают такую позицию Украины и призывают немедленно прекратить эскалацию как на линии соприкосновения, так и в рамках публичных заявлений"."В очередной раз настоятельно рекомендуем господину Кравчуку, прежде чем озвучивать тезисы о необходимости активизации боевых действий в Донбассе, ознакомится с целями и задачами переговорного процесса", - добавили в делегации ДНР на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.
https://ria.ru/20210210/pozitsiya-1596817970.html
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донецкая народная республика, леонид кравчук, киев, украина, в мире