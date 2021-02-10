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Женщина больше года придерживалась диеты и удивилась результатам
Женщина больше года придерживалась диеты и удивилась результатам
Журналистка издания Insider Дженнифер Бартон с середины 2019 года придерживалась средиземноморской диеты и рассказала, как изменилась ее жизнь и какие открытия... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:27
2021-02-10T13:27
орехи
фрукты
диета
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Журналистка издания Insider Дженнифер Бартон с середины 2019 года придерживалась средиземноморской диеты и рассказала, как изменилась ее жизнь и какие открытия она сделала за это время.Раньше в рационе женщины было много полуфабрикатов, красного мяса, соли и сахара, но мало овощей и цельнозерновых продуктов. Приемы пищи напоминали больше перекусы, чем полноценные завтраки, обеды и ужины. В результате, она решила попробовать придерживаться средиземноморской диеты, что, по ее словам, в корне изменило ее жизнь.Одним из важных открытий для женщины стало то, что она совершенно не скучает по красному мясу — раньше ей приходилось трудно без стейков, чизбургеров и бекона. Благодаря диете она поняла, что именно красное мясо приводило к вздутию живота и сильным желудочным спазмам. Также, несмотря на то, что морепродукты, рыба, оливковое масло и авокадо могут быть дорогими, их легко заменить на более дешевые варианты в виде консервов. Некоторые виды соусов также можно приготовить дома. По словам Бартон, большим плюсом средиземноморской кухни является то, что блюда легко заказать на дом или взять на вынос из ресторана.Еще одним открытием для журналистки стало то, что овощи могут быть интересными по вкусу. По ее словам, раньше она не могла оценить то, как овощи универсальны в еде — раньше она их ела в сыром виде, в салате или жарила. Сейчас Бартон экспериментирует с их приготовлением.Бартон также была удивлена тем, что раньше эта диета казалась ей довольно ограниченной, но в итоге она узнала, что блюда французской, испанской, итальянской, турецкой, ливанской, израильской и марокканской кухонь также могут быть включены в состав средиземноморской диеты. Это помогло ей узнать о новых ингредиентах, которые она начала использовать.Еще один плюс средиземноморской диеты, по словам журналистки, — это то, что она понравилась ее детям и мужу. Бартон призналась, что до изменения рациона, ее кожа часто воспалялась и раздражалась. Кроме того, у нее были проблемы с сухостью и прыщами. Средиземноморская диета, как она пояснила, "полна противовоспалительных продуктов", например, рыбой, овощами, орехами и фруктами. В итоге за последние полтора года состояние кожи стало лучше.Неожиданным для журналистки стало и то, что она полюбила готовить, и этот процесс начал ей приносить удовольствие.
https://ria.ru/20210117/kofe-1593406666.html
https://rsport.ria.ru/20200617/1573087751.html
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орехи, фрукты, диета, общество

Женщина больше года придерживалась диеты и удивилась результатам

13:27 10.02.2021
 
© Depositphotos / bit245Сбалансированное питание
Сбалансированное питание - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Depositphotos / bit245
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Журналистка издания Insider Дженнифер Бартон с середины 2019 года придерживалась средиземноморской диеты и рассказала, как изменилась ее жизнь и какие открытия она сделала за это время.
Раньше в рационе женщины было много полуфабрикатов, красного мяса, соли и сахара, но мало овощей и цельнозерновых продуктов. Приемы пищи напоминали больше перекусы, чем полноценные завтраки, обеды и ужины. В результате, она решила попробовать придерживаться средиземноморской диеты, что, по ее словам, в корне изменило ее жизнь.
Одним из важных открытий для женщины стало то, что она совершенно не скучает по красному мясу — раньше ей приходилось трудно без стейков, чизбургеров и бекона. Благодаря диете она поняла, что именно красное мясо приводило к вздутию живота и сильным желудочным спазмам.
Также, несмотря на то, что морепродукты, рыба, оливковое масло и авокадо могут быть дорогими, их легко заменить на более дешевые варианты в виде консервов. Некоторые виды соусов также можно приготовить дома. По словам Бартон, большим плюсом средиземноморской кухни является то, что блюда легко заказать на дом или взять на вынос из ресторана.
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Еще одним открытием для журналистки стало то, что овощи могут быть интересными по вкусу. По ее словам, раньше она не могла оценить то, как овощи универсальны в еде — раньше она их ела в сыром виде, в салате или жарила. Сейчас Бартон экспериментирует с их приготовлением.
Бартон также была удивлена тем, что раньше эта диета казалась ей довольно ограниченной, но в итоге она узнала, что блюда французской, испанской, итальянской, турецкой, ливанской, израильской и марокканской кухонь также могут быть включены в состав средиземноморской диеты. Это помогло ей узнать о новых ингредиентах, которые она начала использовать.
Еще один плюс средиземноморской диеты, по словам журналистки, — это то, что она понравилась ее детям и мужу.
Бартон призналась, что до изменения рациона, ее кожа часто воспалялась и раздражалась. Кроме того, у нее были проблемы с сухостью и прыщами. Средиземноморская диета, как она пояснила, "полна противовоспалительных продуктов", например, рыбой, овощами, орехами и фруктами. В итоге за последние полтора года состояние кожи стало лучше.
Неожиданным для журналистки стало и то, что она полюбила готовить, и этот процесс начал ей приносить удовольствие.
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