https://ria.ru/20210210/derevyanko-1596799515.html

Павел Деревянко назвал причину расставания с Дарьей Мясищевой

Павел Деревянко назвал причину расставания с Дарьей Мясищевой

Актер Павел Деревянко в интервью изданию "7Дней" раскрыл причину разрыва с Дарьей Мясищевой. В конце прошлого года они сообщили, что расстаются после десяти лет РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:21

2021-02-10T14:21

2021-02-10T14:21

развод

отношения

семья

шоубиз

павел деревянко

стиль жизни

знаменитости

звезды

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Актер Павел Деревянко в интервью изданию "7Дней" раскрыл причину разрыва с Дарьей Мясищевой. В конце прошлого года они сообщили, что расстаются после десяти лет совместной жизни.По словам актера, они с Дарьей не держат друг на друга обид, по-прежнему находятся в прекрасных отношениях и много общаются."У нас в семье с Дашей всегда было полное равноправие, никто ни на кого не давил. Существовали мы друг с другом органично. У нас все шло не от большой любви и страсти, а от предполагаемых обстоятельств", — уточил Павел.Несмотря на расставание, признался актер, он продолжает называть Дашу и их дочерей Варю и Сашу "своей семьей". "Потому что, по сути, так и есть. Вот так мы живем", — рассказал Деревянко.

https://ria.ru/20201219/derevyanko-1589899353.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

развод, отношения, семья, павел деревянко, стиль жизни, знаменитости, звезды