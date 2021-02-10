https://ria.ru/20210210/derevyanko-1596799515.html
Павел Деревянко назвал причину расставания с Дарьей Мясищевой
Павел Деревянко назвал причину расставания с Дарьей Мясищевой
Актер Павел Деревянко в интервью изданию "7Дней" раскрыл причину разрыва с Дарьей Мясищевой. В конце прошлого года они сообщили, что расстаются после десяти лет РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:21
2021-02-10T14:21
2021-02-10T14:21
развод
отношения
семья
шоубиз
павел деревянко
стиль жизни
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звезды
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Актер Павел Деревянко в интервью изданию "7Дней" раскрыл причину разрыва с Дарьей Мясищевой. В конце прошлого года они сообщили, что расстаются после десяти лет совместной жизни.По словам актера, они с Дарьей не держат друг на друга обид, по-прежнему находятся в прекрасных отношениях и много общаются."У нас в семье с Дашей всегда было полное равноправие, никто ни на кого не давил. Существовали мы друг с другом органично. У нас все шло не от большой любви и страсти, а от предполагаемых обстоятельств", — уточил Павел.Несмотря на расставание, признался актер, он продолжает называть Дашу и их дочерей Варю и Сашу "своей семьей". "Потому что, по сути, так и есть. Вот так мы живем", — рассказал Деревянко.
https://ria.ru/20201219/derevyanko-1589899353.html
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развод, отношения, семья, павел деревянко, стиль жизни, знаменитости, звезды
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости
. Актер Павел Деревянко в интервью изданию "7Дней" раскрыл
причину разрыва с Дарьей Мясищевой. В конце прошлого года они сообщили
, что расстаются после десяти лет совместной жизни.
"Подошло время, мы поняли, что нам лучше остаться просто друзьями, чтобы предотвратить возможные конфликты, которые уже готовы были вспыхнуть. Мы вовремя это увидели, все обсудили и, дабы не доводить до войны, решили остановиться", — объяснил Деревянко.
По словам актера, они с Дарьей не держат друг на друга обид, по-прежнему находятся в прекрасных отношениях и много общаются.
"У нас в семье с Дашей всегда было полное равноправие, никто ни на кого не давил. Существовали мы друг с другом органично. У нас все шло не от большой любви и страсти, а от предполагаемых обстоятельств", — уточил Павел.
Несмотря на расставание, признался актер, он продолжает называть Дашу и их дочерей Варю и Сашу "своей семьей". "Потому что, по сути, так и есть. Вот так мы живем", — рассказал Деревянко.