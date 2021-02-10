Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210210/derevyanko-1596799515.html
Павел Деревянко назвал причину расставания с Дарьей Мясищевой
Павел Деревянко назвал причину расставания с Дарьей Мясищевой
Актер Павел Деревянко в интервью изданию "7Дней" раскрыл причину разрыва с Дарьей Мясищевой. В конце прошлого года они сообщили, что расстаются после десяти лет РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T14:21
2021-02-10T14:21
развод
отношения
семья
шоубиз
павел деревянко
стиль жизни
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596803530_0:0:2925:1645_1920x0_80_0_0_4e3c357eafd4337cae853b6511ccaa23.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Актер Павел Деревянко в интервью изданию "7Дней" раскрыл причину разрыва с Дарьей Мясищевой. В конце прошлого года они сообщили, что расстаются после десяти лет совместной жизни.По словам актера, они с Дарьей не держат друг на друга обид, по-прежнему находятся в прекрасных отношениях и много общаются."У нас в семье с Дашей всегда было полное равноправие, никто ни на кого не давил. Существовали мы друг с другом органично. У нас все шло не от большой любви и страсти, а от предполагаемых обстоятельств", — уточил Павел.Несмотря на расставание, признался актер, он продолжает называть Дашу и их дочерей Варю и Сашу "своей семьей". "Потому что, по сути, так и есть. Вот так мы живем", — рассказал Деревянко.
https://ria.ru/20201219/derevyanko-1589899353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596803530_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cbab9efa2ff0f546125c1d5ca22f213b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
развод, отношения, семья, павел деревянко, стиль жизни, знаменитости, звезды

Павел Деревянко назвал причину расставания с Дарьей Мясищевой

14:21 10.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Анна"
Премьера фильма Анна - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Актер Павел Деревянко в интервью изданию "7Дней" раскрыл причину разрыва с Дарьей Мясищевой. В конце прошлого года они сообщили, что расстаются после десяти лет совместной жизни.

"Подошло время, мы поняли, что нам лучше остаться просто друзьями, чтобы предотвратить возможные конфликты, которые уже готовы были вспыхнуть. Мы вовремя это увидели, все обсудили и, дабы не доводить до войны, решили остановиться", — объяснил Деревянко.

По словам актера, они с Дарьей не держат друг на друга обид, по-прежнему находятся в прекрасных отношениях и много общаются.
"У нас в семье с Дашей всегда было полное равноправие, никто ни на кого не давил. Существовали мы друг с другом органично. У нас все шло не от большой любви и страсти, а от предполагаемых обстоятельств", — уточил Павел.
Несмотря на расставание, признался актер, он продолжает называть Дашу и их дочерей Варю и Сашу "своей семьей". "Потому что, по сути, так и есть. Вот так мы живем", — рассказал Деревянко.
Актеры Павел Деревянко и Аглая Тарасова - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря 2020, 06:27Шоубиз
Павел Деревянко и Аглая Тарасова рассказали о своих отношениях
 
ШоубизРазводотношенияСемьяПавел ДеревянкоСтиль жизниЗнаменитостизвезды
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
14:11Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
14:08Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
14:06Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере
14:05Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января
14:04Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
14:01Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье
14:01В Петербурге часть коек возвращают для оказания плановой медпомощи
13:58Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Минска
13:57В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве
13:51Эксперты рассказали, какие санатории туристы выбирают чаще всего
13:47В ДНР потребовали от Киева определиться с позицией по "Минску-2"
Лента новостейМолния