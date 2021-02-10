Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения

"У нас в 2021 году предполагается выделить на развитие первичного звена здравоохранения 90 миллиардов рублей, это серьезные средства. А в целом за пять лет - 550 миллиардов рублей. Надо чтобы ни один рубль не ушел куда-то, на какие-то другие цели, и все эти средства использовались эффективно", - сказал он на совещании с членами правительства.