Путин поручил эффективно использовать средства для здравоохранения
14:40 10.02.2021 (обновлено: 14:42 10.02.2021)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции в совещании судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по итогам работы в 2020 году и по задачам на 2021 год
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Выделенные на развитие первичного звена здравоохранения в России деньги должны использоваться эффективно, чтобы ни один рубль не ушел на другие цели, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас в 2021 году предполагается выделить на развитие первичного звена здравоохранения 90 миллиардов рублей, это серьезные средства. А в целом за пять лет - 550 миллиардов рублей. Надо чтобы ни один рубль не ушел куда-то, на какие-то другие цели, и все эти средства использовались эффективно", - сказал он на совещании с членами правительства.