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СК возбудил дело из-за сбоя подачи кислорода пациентам в Подмосковье
СК возбудил дело из-за сбоя подачи кислорода пациентам в Подмосковье
Уголовное дело возбудили по факту гибели пациентов в подмосковной больнице, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:28
2021-02-10T16:42
гибель пациентов в подмосковной больнице
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту гибели пациентов в подмосковной больнице, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что три пациента Никольской больницы в Подмосковье скончались из-за проблем с подачей кислорода, причиной их гибели могла стать техническая неисправность оборудования.Как уточнила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее руководитель структурного подразделения "Никольское" Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев рассказал, что в медучреждении по неизвестным причинам был сбой в подаче кислорода на 12 минут. В момент инцидента никто не погиб, но двое пациентов "впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода", добавил он.
https://ria.ru/20210210/pnevmoniya-1596842851.html
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гибель пациентов в подмосковной больнице, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК возбудил дело из-за сбоя подачи кислорода пациентам в Подмосковье

15:28 10.02.2021 (обновлено: 16:42 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту гибели пациентов в подмосковной больнице, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что три пациента Никольской больницы в Подмосковье скончались из-за проблем с подачей кислорода, причиной их гибели могла стать техническая неисправность оборудования.
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"По факту смерти пациентов следственными органами ГСУСК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ поручил руководству ГСУСК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей", - говорится в сообщении.
Как уточнила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
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Ранее руководитель структурного подразделения "Никольское" Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев рассказал, что в медучреждении по неизвестным причинам был сбой в подаче кислорода на 12 минут. В момент инцидента никто не погиб, но двое пациентов "впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода", добавил он.
 
Гибель пациентов в подмосковной больницеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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