https://ria.ru/20210210/delo-1596841285.html

СК возбудил дело из-за сбоя подачи кислорода пациентам в Подмосковье

СК возбудил дело из-за сбоя подачи кислорода пациентам в Подмосковье

Уголовное дело возбудили по факту гибели пациентов в подмосковной больнице, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:28

2021-02-10T15:28

2021-02-10T16:42

гибель пациентов в подмосковной больнице

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбудили по факту гибели пациентов в подмосковной больнице, сообщается на сайте СК РФ.Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что три пациента Никольской больницы в Подмосковье скончались из-за проблем с подачей кислорода, причиной их гибели могла стать техническая неисправность оборудования.Как уточнила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.Ранее руководитель структурного подразделения "Никольское" Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев рассказал, что в медучреждении по неизвестным причинам был сбой в подаче кислорода на 12 минут. В момент инцидента никто не погиб, но двое пациентов "впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода", добавил он.

https://ria.ru/20210210/pnevmoniya-1596842851.html

https://ria.ru/20210201/kislorod-1595419035.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибель пациентов в подмосковной больнице, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия