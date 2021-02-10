СК возбудил дело из-за сбоя подачи кислорода пациентам в Подмосковье
15:28 10.02.2021 (обновлено: 16:42 10.02.2021)
Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что три пациента Никольской больницы в Подмосковье скончались из-за проблем с подачей кислорода, причиной их гибели могла стать техническая неисправность оборудования.
"По факту смерти пациентов следственными органами ГСУСК по Московской области возбуждено уголовное дело. Председатель СК РФ поручил руководству ГСУСК России по Московской области доложить о проведенных следственных действиях, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и причины гибели людей", - говорится в сообщении.
Как уточнила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий, уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Отмечается, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил ход расследования дела на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее руководитель структурного подразделения "Никольское" Одинцовской областной больницы Владимир Гордеев рассказал, что в медучреждении по неизвестным причинам был сбой в подаче кислорода на 12 минут. В момент инцидента никто не погиб, но двое пациентов "впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанного с подачей кислорода", добавил он.