https://ria.ru/20210210/chukotka-1596738064.html

"Прямо на самосвал шел, глупый". Будни "медвежьих патрулей" на Чукотке

"Прямо на самосвал шел, глупый". Будни "медвежьих патрулей" на Чукотке

Поездку в отпуск здесь называют "слетать на материк". Даром что живут не на острове — транспортная доступность от этого не лучше. До чукотских сел на берегу... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T08:00

2021-02-10T08:00

2021-02-10T08:12

россия

полярный медведь (белый медведь)

чукотка

остров врангеля (россия)

всемирный фонд дикой природы

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости, Мария Семенова. Поездку в отпуск здесь называют "слетать на материк". Даром что живут не на острове — транспортная доступность от этого не лучше. До чукотских сел на берегу холодных морей, покрывающихся зимой льдом, можно добраться только вертолетом. Частые гости здесь — белые медведи. Людей защищают специальные патрули: отгоняют хищников с помощью собак и свето-шумовых сигналов. В сезон медвежьей активности бригады обходят населенные пункты ежедневно — иногда "хозяев Арктики" встречают пять раз за сутки. НачалоПервый такой патруль появился в Ванкареме 15 лет назад. "По местному телевидению сообщили, что в соседнем селе Рыркайпий от белого медведя погибла девушка. Я тогда написал письмо по нескольким адресам, в том числе руководству округа, с предложениями, что стоит сделать для защиты людей. Это каким-то образом попало в WWF России. Ответ от них пришел 11 января 2006-го — можно сказать, это день рождения патруля", — рассказывает Сергей Кавры, житель Ванкарема, инициатор движения.Вместе с единомышленниками он занялся патрулированием, а также стал добиваться освещения окраин села и мест общего пользования: магазин, спортзал, школа, детский сад. Конечно, уличные фонари были, но совсем мало. Отстрел белых медведей запрещен, на них нет квот даже для коренного населения, так что единственное оружие патрульных — фонарь и "Сигнал охотника" — ракеты, которые взрываются ярко, как фейерверк. Поначалу случались ошибки: то источник света установили так, что слепил глаза жителям одного из домов, то патрульные случайно не прогнали хищника, а направили его как раз в село.По словам Сергея, самое активное время для патрулирования — восемь утра, когда детей ведут в школу, и вечером, в районе 18 часов."Любой хищник — охотник"Работают и с местными жителями. "Объясняли: если есть патруль, это не значит, что можно ходить спокойно. Нужно помнить о временах, когда каждый был сам за себя в ответе. Стойбища без света и патрулирования как-то же выживали". С детьми младшего возраста — занятия в игровой форме. "Надо прислушиваться к собакам: на медведя они лают не так, как обычно, а ярко, громко. Но нужно определить источник звука. Проводили тренинги: "Вася, ты — полярная станция, Глеб — школа, Саша — больница. Даша, становись в середину, закрывай глаза. Откуда лай? Ага, от полярной станции".Завидев белого медведя, подчеркивает собеседник, ни в коем случае нельзя бежать, потому что любой хищник — охотник, он бросится следом. С WWF России, много лет финансирующим наблюдателей за хищниками, пути ванкаремского патруля в конце концов разошлись: Сергей активно ратует за возрождение традиционной культуры местного населения, подразумевающей в том числе и добычу белых медведей. "Сейчас они у нас могилы вскрывают. Регламент отстрела неправильный: пока зверь ест человека, нужно позвонить, получить разрешение. Мое хранилище разломали, украли заготовки нерпы, моржовые рулеты, которые я накрутил. Все наглее становятся", — сетует Сергей. Впрочем, не все чукотские коллеги разделяют его точку зрения. "Ничего не боятся"Еще один "медвежий патруль" действует в селе Рыркайпий, это около двухсот километров от Ванкарема, есть бригада и в Биллингсе — на 400 километров западнее. Официально патруль в селе Биллингс — самый молодой. WWF России, а затем местные СМИ рассказали о нем в октябре. Но на деле местный житель Борис Ивашев и несколько его соратников собственными силами начали отгонять хищников почти десять назад. Ивашев уверен: у косолапых, как и у людей, свой характер. "Одни медведи на световые ракеты вообще не реагируют, другие издалека увидят и убегают сломя голову. Люди же все разные — у животных так же. Для тех, кто ничего не боится, есть собаки или трактор — от него-то точно убегут. Но бывало, мы подъезжали, и прямо на самосвал шел медведь, глупый такой — видно, что он ни разу не видел ни машину, ни людей. Пытался нас понюхать. Мы ему бибикали, "Сигналом охотника" стреляли — бесполезно. Пока самосвал не тронулся, не убегал", — вспоминает Ивашев. Каждый в Биллингсе, кто увидит медведя, предупреждает патрульных и всех, кого может: по сарафанному радио известия разлетаются быстро. Родители тут же забирают детей с улиц, взрослые передвигаются с осторожностью. Патрулируют на общественных началах: "У нас нет зарплат, мы рады уже тому, что нам помогают с топливом для техники, запчастями, вот квадрокоптер прислали".Медведи в Биллингсе появляются в течение полугода — когда нет льда на море. "Нападений на людей не было, но однажды понадобилось разрешение на отстрел: целую неделю один и тот же хищник заходил в поселок", — говорит Ивашев. Убрать телаЕще одна задача патрульных — очистка берега от останков моржей и других млекопитающих. Особенно важно это для Ванкарема и Рыркайпия — рядом крупные лежбища. Так, в Ванкареме моржи — буквально в 300-400 метрах от домов. Довольно часто на берегу поднимается паника — морские исполины бегут к воде, давя друг друга. После этого на мысе остается много тел, в основном гибнет молодняк. На запах приходят медведи. Испугать же моржей может любой пустяк. "Год назад выбросило кита в четырех километрах от нас — его трактором достали, чтобы течением не прибило в поселок. Тут заводь хорошая, сейчас бы все медведи в селе были", — добавляет Борис из Биллингса. ПотеплениеВпрочем, медведи не всегда атаковали села. Так, Ивашев вспоминает, что в его детстве по улицам ходили без опаски. Варвара Семенова, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF России, поясняет, что причина всему — изменение климата. "В конце прошлого столетия началось активное потепление. На море убавилось льда, и с каждым годом все больше медведей вынуждены оставаться на берегу, подходить к поселкам", — говорит она. "У нас море теперь замерзает совсем поздно, — подтверждает Ивашев. — Раньше в первых числах ноября уже схватывалось, а в этом году — только в конце декабря". Так что основная задача "медвежьих патрулей" — не допустить столкновения человека и зверя, вынужденного проводить все больше времени на берегу. Сейчас три бригады действуют на Чукотке, еще несколько — в Якутии и Ненецком автономном округе, но там проблема с визитами нежданных гостей не такая острая. "В каждом поселке своя специфика. В Биллингс животные заглядывают с июля и чуть ли не до декабря. Но рядом нет лежбища, там медведи "проходные". А у Рыркайпия могут задерживаться на несколько месяцев. WWF помогает с техникой: в прошлом году купили снегоход, квадроцикл, трактор для уборки туш моржей", — говорит Семенова. Зима — относительно спокойное время для патрульных. Но как только потеплеет, за медведями нужен глаз да глаз.

https://ria.ru/20201210/morzhi-1588203621.html

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чукотка

остров врангеля (россия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, полярный медведь (белый медведь), чукотка, остров врангеля (россия), всемирный фонд дикой природы, общество