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Чубайс назвал новую религию XXI века
Чубайс назвал новую религию XXI века
Устойчивое развитие (ESG) можно назвать религией XXI века, его значимость сравнима со значимостью таких категорий, как демократия, права человека, рыночная... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:02
2021-02-10T18:02
россия
анатолий чубайс
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Устойчивое развитие (ESG) можно назвать религией XXI века, его значимость сравнима со значимостью таких категорий, как демократия, права человека, рыночная экономика, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) - это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например управление рисками и транспарентность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.Чубайс напомнил, что климатические изменения имеют не локальный, а глобальный характер.
https://ria.ru/20210210/chubays-1596874978.html
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россия, анатолий чубайс, общество

Чубайс назвал новую религию XXI века

18:02 10.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме "Открытые инновации"
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс во время интервью на Московском международном форуме Открытые инновации - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Устойчивое развитие (ESG) можно назвать религией XXI века, его значимость сравнима со значимостью таких категорий, как демократия, права человека, рыночная экономика, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) - это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например управление рисками и транспарентность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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"Для меня лично значимость устойчивого развития, значимость ESG - это такая, знаете, почти новая религия, религия XXI века. Для меня лично значимость этой проблемы лежит на одном уровне с такими категориями, как демократия, права человека, рыночная экономика. Вот в этом ряду находится эта категория, не ниже", - сказал он в ходе форума по корпоративному управлению.

Чубайс напомнил, что климатические изменения имеют не локальный, а глобальный характер.

"Выбросы CO2 ... в Москве, они влияют на климат не только в Москве, но ровно в такой же степени в Сиднее или в Нью-Йорке или, не знаю, или в Киеве, не имеет значения. ... Человечество не может игнорировать тех, кто движется плохо, оно будет на это реагировать, это неизбежно. В этом смысле трансграничный (углеродный - ред.) налог - это только первая ласточка, которая наконец заставила бизнес по-настоящему шевелиться", - пояснил он.

Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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РоссияАнатолий ЧубайсОбщество
 
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