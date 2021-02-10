https://ria.ru/20210210/chubays-1596877471.html
Чубайс назвал новую религию XXI века
Чубайс назвал новую религию XXI века
Устойчивое развитие (ESG) можно назвать религией XXI века, его значимость сравнима со значимостью таких категорий, как демократия, права человека, рыночная... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:02
2021-02-10T18:02
2021-02-10T18:02
россия
анатолий чубайс
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Устойчивое развитие (ESG) можно назвать религией XXI века, его значимость сравнима со значимостью таких категорий, как демократия, права человека, рыночная экономика, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) - это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например управление рисками и транспарентность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.Чубайс напомнил, что климатические изменения имеют не локальный, а глобальный характер.
https://ria.ru/20210210/chubays-1596874978.html
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