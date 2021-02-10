Чубайс назвал новую религию XXI века

"Выбросы CO2 ... в Москве, они влияют на климат не только в Москве, но ровно в такой же степени в Сиднее или в Нью-Йорке или, не знаю, или в Киеве, не имеет значения. ... Человечество не может игнорировать тех, кто движется плохо, оно будет на это реагировать, это неизбежно. В этом смысле трансграничный (углеродный - ред.) налог - это только первая ласточка, которая наконец заставила бизнес по-настоящему шевелиться", - пояснил он.