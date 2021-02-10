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Чубайс рассказал, какие страны ждет крах
Чубайс рассказал, какие страны ждет крах
Страны и бизнесы, не внедряющие принципы устойчивого развития (ESG), движутся как минимум к отставанию, как максимум — к краху, заявил спецпредставитель... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:51
2021-02-10T23:27
россия
анатолий чубайс
в мире
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Страны и бизнесы, не внедряющие принципы устойчивого развития (ESG), движутся как минимум к отставанию, как максимум — к краху, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance), — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и транспарентность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG."Причем, что очень важно, речь идет не о каких-то перспективах 50 лет или 100 лет. Нет, речь идет о перспективах пяти-десяти лет точно", — добавил он.По словам Чубайса, с темпами роста мировой экономики, которые она демонстрирует последние 30-40 лет, может возникнуть недостаток ресурсов у следующих поколений. Необходимо ограничить потребление и рост производства, нужно менять самого человека, подчеркнул он.
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россия, анатолий чубайс, в мире

Чубайс рассказал, какие страны ждет крах

17:51 10.02.2021 (обновлено: 23:27 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПредседатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Страны и бизнесы, не внедряющие принципы устойчивого развития (ESG), движутся как минимум к отставанию, как максимум — к краху, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance), — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и транспарентность информации). Ряд зарубежных инвесторов уже вкладывают свои средства только в компании, соблюдающие принципы ESG.

"Я думаю, не будет нравоучением сказать, что мы сегодня находимся в точке, когда бизнесы или страны, не понявшие, не принявшие, не осознавшие, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивое развитие, ESG, они движутся, ну как минимум к отставанию, как максимум — к краху. Для страны это путь в третий мир, для бизнеса — это путь к банкротству", — сказал Чубайс в ходе форума по корпоративному управлению.

"Причем, что очень важно, речь идет не о каких-то перспективах 50 лет или 100 лет. Нет, речь идет о перспективах пяти-десяти лет точно", — добавил он.
По словам Чубайса, с темпами роста мировой экономики, которые она демонстрирует последние 30-40 лет, может возникнуть недостаток ресурсов у следующих поколений. Необходимо ограничить потребление и рост производства, нужно менять самого человека, подчеркнул он.
Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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