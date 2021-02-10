Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210210/chopra-1596739721.html
Приянка Чопра рассказала, как привыкала к новому имени после замужества
Приянка Чопра рассказала, как привыкала к новому имени после замужества
Индийская актриса Приянка Чопра рассказала, как она отреагировала на свое новое полное имя после того, как вышла замуж за музыканта Ника Джонаса, сообщает... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T00:47
2021-02-10T00:47
культура
приянка чопра
стиль жизни
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596732222_0:262:2048:1414_1920x0_80_0_0_5f0b8e4e03754ae9af569c826d5e52fd.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Индийская актриса Приянка Чопра рассказала, как она отреагировала на свое новое полное имя после того, как вышла замуж за музыканта Ника Джонаса, сообщает ETCanada. "Когда я первый раз его увидела, я удивилась. И все же считаю, что я его не меняла. Я просто добавила его имя к своему", — пояснила она.По словам актрисы, ей было важно при решении вопроса с новой фамилией проявить уважение к своим собственным корням."Надеюсь, что лет через пятьдесят молодые люди иногда будут брать фамилии своих жен, и тогда ситуация нормализуется. Когда я выходила замуж, я хотела с уважением отнестись к имени моих родителей и поэтому повела себя так. За долгие годы я так привыкла к своему имени, что никак не могла расстаться с фамилией насовсем", — добавила актриса.
https://ria.ru/20201108/priyanka-chopra-1583401070.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596732222_321:183:1946:1401_1920x0_80_0_0_54d1dfd51a6b9c6f9f23d155accd3c04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приянка чопра, стиль жизни, новости культуры

Приянка Чопра рассказала, как привыкала к новому имени после замужества

00:47 10.02.2021
 
© AP Photo / Jordan StraussПриянка Чопра с мужем Ником Джонасом
Приянка Чопра с мужем Ником Джонасом - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© AP Photo / Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Индийская актриса Приянка Чопра рассказала, как она отреагировала на свое новое полное имя после того, как вышла замуж за музыканта Ника Джонаса, сообщает ETCanada.
"Когда я первый раз его увидела, я удивилась. И все же считаю, что я его не меняла. Я просто добавила его имя к своему", — пояснила она.
По словам актрисы, ей было важно при решении вопроса с новой фамилией проявить уважение к своим собственным корням.
"Мне хотелось соблюсти традиции, и вместе с тем я не была готова отказываться от своей идентичности. Это был некий компромисс. Я унаследовала красивое имя, и я надеюсь, что смогу ему соответствовать", — поделилась Приянка Чопра Джонас.
"Надеюсь, что лет через пятьдесят молодые люди иногда будут брать фамилии своих жен, и тогда ситуация нормализуется. Когда я выходила замуж, я хотела с уважением отнестись к имени моих родителей и поэтому повела себя так. За долгие годы я так привыкла к своему имени, что никак не могла расстаться с фамилией насовсем", — добавила актриса.
Приянка Чопра - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября 2020, 00:32Культура
Приянка Чопра рассказала, как чуть не опозорилась на конкурсе "Мисс мира"
 
КультураПриянка ЧопраСтиль жизниНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
14:11Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
14:08Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
14:06Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере
14:05Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января
14:04Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
14:01Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье
14:01В Петербурге часть коек возвращают для оказания плановой медпомощи
13:58Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Минска
13:57В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве
13:51Эксперты рассказали, какие санатории туристы выбирают чаще всего
13:47В ДНР потребовали от Киева определиться с позицией по "Минску-2"
Лента новостейМолния