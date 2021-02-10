https://ria.ru/20210210/chopra-1596739721.html
Приянка Чопра рассказала, как привыкала к новому имени после замужества
Приянка Чопра рассказала, как привыкала к новому имени после замужества
Индийская актриса Приянка Чопра рассказала, как она отреагировала на свое новое полное имя после того, как вышла замуж за музыканта Ника Джонаса, сообщает... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T00:47
2021-02-10T00:47
2021-02-10T00:47
культура
приянка чопра
стиль жизни
новости культуры
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Индийская актриса Приянка Чопра рассказала, как она отреагировала на свое новое полное имя после того, как вышла замуж за музыканта Ника Джонаса, сообщает ETCanada. "Когда я первый раз его увидела, я удивилась. И все же считаю, что я его не меняла. Я просто добавила его имя к своему", — пояснила она.По словам актрисы, ей было важно при решении вопроса с новой фамилией проявить уважение к своим собственным корням."Надеюсь, что лет через пятьдесят молодые люди иногда будут брать фамилии своих жен, и тогда ситуация нормализуется. Когда я выходила замуж, я хотела с уважением отнестись к имени моих родителей и поэтому повела себя так. За долгие годы я так привыкла к своему имени, что никак не могла расстаться с фамилией насовсем", — добавила актриса.
https://ria.ru/20201108/priyanka-chopra-1583401070.html
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приянка чопра, стиль жизни, новости культуры
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости
. Индийская актриса Приянка Чопра рассказала, как она отреагировала на свое новое полное имя после того, как вышла замуж за музыканта Ника Джонаса, сообщает
ETCanada.
"Когда я первый раз его увидела, я удивилась. И все же считаю, что я его не меняла. Я просто добавила его имя к своему", — пояснила она.
По словам актрисы, ей было важно при решении вопроса с новой фамилией проявить уважение к своим собственным корням.
"Мне хотелось соблюсти традиции, и вместе с тем я не была готова отказываться от своей идентичности. Это был некий компромисс. Я унаследовала красивое имя, и я надеюсь, что смогу ему соответствовать", — поделилась Приянка Чопра Джонас.
"Надеюсь, что лет через пятьдесят молодые люди иногда будут брать фамилии своих жен, и тогда ситуация нормализуется. Когда я выходила замуж, я хотела с уважением отнестись к имени моих родителей и поэтому повела себя так. За долгие годы я так привыкла к своему имени, что никак не могла расстаться с фамилией насовсем", — добавила актриса.