https://ria.ru/20210210/butina-1596835100.html

Бутина рассказала, что ФБР интересовалось ее поездками в Крым

Бутина рассказала, что ФБР интересовалось ее поездками в Крым

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила, что во время задержания в США сотрудники ФБР интересовались ее РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T14:57

2021-02-10T14:57

2021-02-10T14:57

россия

фбр

мария бутина

симферополь

республика крым

сша

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила, что во время задержания в США сотрудники ФБР интересовались ее поездками в Крым после референдума 2014 года.Бутина в среду встретилась в Симферополе с председателем крымского парламента Владимиром Константиновым, презентовав свою книгу "Тюремный дневник". Она рассказала, что неоднократно посещала Крым после референдума 2014 года.

https://ria.ru/20210210/butina-1596833270.html

россия

симферополь

республика крым

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, мария бутина, симферополь, республика крым, сша, в мире