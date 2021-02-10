Бутина рассказала, что ФБР интересовалось ее поездками в Крым
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧлен Общественной палаты РФ, журналистка, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РФ Мария Бутина
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Освобожденная из американской тюрьмы россиянка, член Общественной палаты РФ Мария Бутина заявила, что во время задержания в США сотрудники ФБР интересовались ее поездками в Крым после референдума 2014 года.
Бутина в среду встретилась в Симферополе с председателем крымского парламента Владимиром Константиновым, презентовав свою книгу "Тюремный дневник". Она рассказала, что неоднократно посещала Крым после референдума 2014 года.
"Эти посещения стали очень интересны сотрудникам ФБР на многочисленных допросах в гараже по соседству с той одиночной камерой, где меня содержали. Тем не менее, как я говорила, когда училась в США, и когда находилась в местах лишения свободы: Крым - российский. Это выбор, который сделали крымчане… Я очень рада, что сегодня мы все вместе, одна страна", - сказала Бутина на встрече.