https://ria.ru/20210210/britaniya-1596902202.html

В Британии выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Британии выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 13 013, скончался 1001 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T20:34

2021-02-10T20:34

2021-02-10T20:34

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

англия

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости, Мария Табак. Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 13 013, скончался 1001 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 12 364, скончавшихся – 1052.Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у почти 4 миллионов человек, общее число скончавшихся составило 114 851.Согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 более 13 миллионов человек, обе дозы – 519,55 тысячи.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.

англия

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире