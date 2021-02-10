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В Британии выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 13 013, скончался 1001 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T20:34
2021-02-10T20:34
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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в мире
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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости, Мария Табак. Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 13 013, скончался 1001 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 12 364, скончавшихся – 1052.Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у почти 4 миллионов человек, общее число скончавшихся составило 114 851.Согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 более 13 миллионов человек, обе дозы – 519,55 тысячи.С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

В Британии выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки

20:34 10.02.2021
 
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на Трафальгарской площади в Лондоне
Сотрудник полиции на Трафальгарской площади в Лондоне - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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ЛОНДОН, 10 фев - РИА Новости, Мария Табак. Число случаев COVID-19 в Великобритании за сутки выросло на 13 013, скончался 1001 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее суточный прирост заболевших составлял 12 364, скончавшихся – 1052.
Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у почти 4 миллионов человек, общее число скончавшихся составило 114 851.
Согласно последним данным британских властей, первую дозу вакцины от COVID-19 более 13 миллионов человек, обе дозы – 519,55 тысячи.
С 4 января в Англии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. В последние недели стало очевидным, что пик очередной волны коронавируса пройден, но уровень заражения остается высоким. Правительство продлило карантин до 8 марта.
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