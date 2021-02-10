https://ria.ru/20210210/botyan-1596902850.html

В СВР рассказали о Герое России Алексее Ботяне

В СВР рассказали о Герое России Алексее Ботяне

Герой России Алексей Ботян был не только легендарным разведчиком, руководителем операций по ликвидации гитлеровцев в годы Второй мировой войны, фактически... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T20:39

2021-02-10T20:39

2021-02-10T20:51

россия

алексей ботян

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Герой России Алексей Ботян был не только легендарным разведчиком, руководителем операций по ликвидации гитлеровцев в годы Второй мировой войны, фактически спасителем польского Кракова от уничтожения нацистами, но и удивительно душевным человеком, в котором неподдельный азарт и жажда к жизни, к активному действию, сочетались с внешней и притом не показной скромностью, рассказал РИА Новости руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Сергей Иванов.В среду Ботяну исполнилось бы 104 года."Сегодня, 10 февраля, праздничные столы накрыты у людей особой профессии, которые выбрали своей судьбой защиту Родины. Повод один: очередная годовщина со дня рождения Алексея Николаевича Ботяна. Но впервые мы отмечаем день рождения Алексея Николаевича без него самого. Его уже год нет с нами, но до сих пор в это не верится. Кажется, что вот сейчас мы позвоним, поздравим его, а в ответ услышим: "Ну когда же мы с вами снова встретимся, сделаем что-нибудь еще?" - сказал Иванов."Я сейчас вспоминал, как Алексей Николаевич спрашивал, когда мы опять встретимся с ним, чтобы придумать и сделать что-то новое. Потому что потребность в общении с другими людьми, не просто интерес, а искренняя любовь к ним, щедрое одаривание своим ценнейшим опытом тех, кто в этом нуждался, прежде всего молодых ребят, - это были одни из главных, ярких черт личности Ботяна. У него никогда не было плохого настроения, брюзжания. И люди тянулись к Алексею Николаевичу. Ну и, конечно, он был потрясающим отцом, замечательным мужем, дедом, прадедом", - сказал Иванов.Азартный шахматист и заядлый рыбак"Зная Алексея Николаевича много лет, я никогда не осмеливался назвать его пожилым человеком", - признался руководитель пресс-бюро. По словам Иванова, Ботян всегда был активным, настоящим "живчиком". "То он с утра проедет на велотренажере пять километров, то отправится на волейбольный матч с друзьями. В 95 лет специально для съемок фильма о нем на глазах изумленных десантников, он в тире выбил 29 из 30 возможных очков", - вспоминает собеседник агентства.Страстью Ботяна были шахматы. "Он играл в них, как только выдавалась возможность. И ох как не терпел проигрывать", - говорит Иванов. "Впрочем, единственный раз Алексей Николаевич сдался студентке одного из московских институтов, увидев на ее глазах слезы поражения", - добавляет руководитель пресс-бюро.Но с не меньшим азартом Ботян предавался и рыбалке, отмечает Иванов.Насколько крепок был Ботян, могли оценить и простые люди. Например, в январе 2019 года, когда в довольно тесном и душном зале одного из московских книжных магазинов проходила презентация очередной новой книги о нем, ветеран сначала долго раздавал автографы всем желающим. А потом, несмотря на не слишком комфортные условия, Ботян увлеченно, долго и при том ни разу не потеряв нить рассказа и не повторившись, ярко и живо вспоминал о своем боевом пути, отметил Иванов."Аудитория была потрясена – люди не верили, что перед ними человек, которому уже за сто лет. И что интересно – когда Алексей Николаевич дошел то того момента в своей биографии, когда начиналась и по сей день засекреченная ее часть, он сам, словно по внутренней команде, прервал повествование, но деликатно дал слушателям понять, почему", - добавил руководитель пресс-бюро.При этом у Ботяна совсем не было ничего показного, рассказал Иванов."Вспоминаю такой эпизод. Одно ведомство пригласило Алексея Николаевича выступить перед своими сотрудниками. Он надел звезду Героя России, организаторы прислали за ним машину, привезли, всё прошло на ура. Выходим после этого на улицу – а той машины-то и нет, то есть получился билет в один конец", - говорит Иванов. "И что вы думаете – Ботян не стал возмущаться, а как ни в чем не бывало сказал: "Ну и не страшно, поехали на автобусе". Сели, едем. То есть стоим – все места были заняты, а перед нами на сиденьях разместились молодые ребята, не обращавшие на нас никакого внимания", - говорит собеседник агентства.И вдруг один юноша увидал под случайно распахнувшимся плащом Ботяна золотую звезду. "Парень вскочил, говорит: "Садитесь, пожалуйста". А я уже потом спросил Алексея Николаевича, почему он сам не попросил уступить место и не показал свою награду. "Да как-то неудобно", - простодушно ответил Алексей Николаевич", - вспоминает Иванов.Пожелания молодымПо словам главы пресс-бюро СВР, Алексей Ботян любил журналистов. Охотно помогал и оказывал всяческое содействие то съемочной бригаде в создании фильма, то пишущим журналистам, которые приходили брать интервью у него. "Ведь он понимал, какое значение имеет информация. И всегда был рад поделиться своими мыслями", - сказал Иванов.Но особенно Ботян любил выступать перед молодежью, отметил собеседник агентства.По его словам, в своем последнем интервью в здании пресс-бюро СВР в январе прошлого года, в канун 75-летия освобождения Кракова Красной армией, Ботян, обращаясь к молодежи, произнес фразу, которую сегодня можно считать напутствием: "Что сегодня можно пожелать молодежи? Чтобы всегда помнили: Родина у нас одна и защищать её надо любыми средствами, а если необходимо, то ценой собственной жизни. Надо быть защитником Родины!". "И патриоты найдутся у нас и среди молодых ребят. Мы, ветераны, являемся для них примером", - говорил Алексей Николаевич. По сути, он тем самым до конца своих дней оставался на страже нашей с вами страны", - добавил Иванов.Судьба была благосклонна к Ботяну – он в годы войны действовал на переднем крае, в очень острых операциях, и при этом ни разу не был ранен, отметил Иванов. "Но судьба была к Алексею Николаевичу и справедлива. Ему ведь в советское время два раза хотели присвоить звание Героя Советского Союза, причем в первый раз – после Краковской операции, но не получилось. Но справедливость в итоге восторжествовала, и в мае 2007 года президент Владимир Путин вручил Алексею Николаевичу звезду Героя России", - добавил руководитель пресс-бюро.Алексей Ботян (1917-2020) в годы Великой Отечественной войны внес большой вклад в ликвидацию гитлеровцев и спасение огромного числа мирных жителей. С началом войны Ботян был зачислен в разведывательную школу в составе советского спецназа - ОМСБОНа (Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР), в которой прошел подготовку к заброске на временно оккупированную фашистами территорию. В качестве практических занятий в период битвы за Москву проходил боевую практику, участвуя в рейдах по тылам противника в Подмосковье.В 1943 году в составе разведывательно-диверсионного отряда "Олимп" был направлен в район украинского города Овруч Житомирской области. В сентябре 1943 года под непосредственным руководством Ботяна была проведена операция по взрыву Овручского гебитскомиссариата (областной администрации) в тот момент, когда там собрались представители инспекции и специалисты по борьбе с партизанами, прибывшие из Германии. Было уничтожено около 80 гитлеровских офицеров.Ботян стал одним из прототипов главного героя книги Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного фильма, посвященных спасению польского города Кракова от уничтожения гитлеровцами в январе 1945 года. Тогда группе Ботяна удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец в районе Кракова. Разлившаяся вода должна была остановить наступление советских войск. При этом был бы затоплен и разрушен Краков. Группа Ботяна сумела заминировать и взорвать склад взрывчатки и боеприпасов, находившийся в располагавшемся рядом Ягеллонском замке. За мужество и героизм, проявленные в той операции, Ботяну в мае 2007 года было присвоено звание Героя России.В послевоенное время Ботян работал нелегальным разведчиком за рубежом, а затем, вернувшись на родину, помогал создавать спецназ советской внешней разведки КГБ СССР "Вымпел".

https://ria.ru/20200617/1573051185.html

https://ria.ru/20200217/1564874034.html

https://ria.ru/20200213/1564676402.html

https://ria.ru/20200213/1564636312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей ботян, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), общество