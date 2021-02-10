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https://ria.ru/20210210/borrel-1596752724.html
Политолог оценил значение визита Борреля в Россию
Политолог оценил значение визита Борреля в Россию
Визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию, совпавший с высылкой из РФ трех европейских дипломатов и вызвавший дебаты в ЕС, не стоит... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T00:45
2021-02-10T00:45
россия
жозеп боррель
сергей лавров
александр рар
европа
сша
берлин (город)
политика
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию, совпавший с высылкой из РФ трех европейских дипломатов и вызвавший дебаты в ЕС, не стоит рассматривать как "веховой", тактика ЕС по отношению к России остается неизменной, считает немецкий политолог Александр Рар.На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетил Россию и, в частности, провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Еще в момент нахождения Борреля в Москве стало известно о высылке из РФ трех европейских дипломатов, которые посещали незаконные акции протеста. В ЕС в результате некоторые политики и СМИ раскритиковали Борреля за визит в Россию, посчитав его ошибочным. Сам Боррель по возвращении из РФ заявил об "отдалении" России от Европы, отсутствии доверия в отношениях, отметив также, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в их восстановлении и охарактеризовал их как зашедшие в тупик. Боррель заявил, что ЕС вскоре может принять новые санкции против РФ.Он отнес к ним "либеральные круги в Европе, почти все страны Восточной Европы, кроме Венгрии", и либеральную прессу. "И в чем их ошибка: они считают, что Россия разваливающаяся страна, которая после 90-х свернула с правильного пути развития и вот-вот снова встанет опять на прозападный путь, и ее нужно только добить и заставить вернуться на путь демократизации. Они в этом уверены и потому высказывают жесткую позицию в адрес России. Эти силы проиграли, потому что думали, что сейчас приедет Боррель, будет угрожать России и может даже выпустят Навального. Этого не произошло к большому даже не удивлению, а злости этих сил, которые просто не рассматривают Россию как равного партнера, которого с моральной точки зрения нужно сажать на место", - продолжил он.Но есть в Европе и более прагматичные силы, которые понимают, что "с Россией бессмысленно говорить языком санкций, бессмысленно нагнетать новые конфликты", считает эксперт. "Потому что конфликты могут перерасти в войну, если так дальше будет идти, эти силы этого не хотят. Во-вторых, они понимают, что Россия другая и будет развиваться по другим правилам демократии или авторитарной демократии, и Запад не может изменить Россию, потому что большинство людей в России хотят именно эту систему и так жить, и так было всегда", - заявил эксперт.По его словам, в Европе идет политическая борьба этих двух лагерей, которая и будет определять развитие отношений ЕС и РФ. Но также многое будет зависеть от политики США. "Потому что если Америка будет говорить более спокойно и прагматично, то, конечно, это усмирит пыл восточных европейцев. Если Америка возьмет жесткий путь, то будут изолировать прагматичные силы в Европе", - пояснил он.В целом же, по мнению Рара, "у Европы нет стратегии по России". "Мне кажется, есть определенное видение, которое просто не меняется, оно было создано (в прошлом) и не меняется. Потому что тогда (в 1970-1990-е годы) считали, что через поддержку демократии в России можно было покончить с коммунизмом и тоталитаризмом. Поэтому эти методы, которые применялись тогда и привели 30 лет назад к развалу коммунистической системы и СССР, их нужно применять и сейчас", - считает эксперт.Но при этом если раньше у власти в Европе были политики, которые помнили Вторую мировую войну и больше понимали различия стран и сложности исторического развития, то сейчас этого нет, продолжил он. "Сейчас у власти поколение, которое чисто идеологически смотрит на мир через призму либеральных ценностей. Это в головах элит и это не изменить. Тут или пройдет смена поколений на Западе и люди поймут, наконец, что Россия не такая, как в 90-е годы, или будут новые потрясения, больше конфликтов и мы в конце концов научимся жить в одной Европе, но за закрытыми дверями", - подытожил политолог.
https://ria.ru/20210206/evropa-1596227201.html
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россия, жозеп боррель, сергей лавров, александр рар, европа, сша, берлин (город), политика

Политолог оценил значение визита Борреля в Россию

00:45 10.02.2021
 
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Пресс-служба Представительства ЕС в РФ
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БЕРЛИН, 10 фев - РИА Новости. Визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Россию, совпавший с высылкой из РФ трех европейских дипломатов и вызвавший дебаты в ЕС, не стоит рассматривать как "веховой", тактика ЕС по отношению к России остается неизменной, считает немецкий политолог Александр Рар.
На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель посетил Россию и, в частности, провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Еще в момент нахождения Борреля в Москве стало известно о высылке из РФ трех европейских дипломатов, которые посещали незаконные акции протеста. В ЕС в результате некоторые политики и СМИ раскритиковали Борреля за визит в Россию, посчитав его ошибочным. Сам Боррель по возвращении из РФ заявил об "отдалении" России от Европы, отсутствии доверия в отношениях, отметив также, что Россия продемонстрировала незаинтересованность в их восстановлении и охарактеризовал их как зашедшие в тупик. Боррель заявил, что ЕС вскоре может принять новые санкции против РФ.
"Это (визит Борреля) не представляет собой какую-то веху. В Евросоюзе есть разные подходы. Есть подход, что к России нужно подходить с позиций прав человека, нажима, наказания, угроз санкциями за то, что Россия нарушает права человека, права (Алексея) Навального, его сажают в тюрьму. Для многих сил на Западе - это оплеуха, которую они получили в ходе визита Борреля. В ЕС многие силы считают, что у них моральное превосходство, потому что они защищают права человека всюду, в России, в Китае. Они просто не видят ничего другого, считают, что цель Европы защищать права человека", - заявил Рар в комментарии РИА Новости.
Он отнес к ним "либеральные круги в Европе, почти все страны Восточной Европы, кроме Венгрии", и либеральную прессу. "И в чем их ошибка: они считают, что Россия разваливающаяся страна, которая после 90-х свернула с правильного пути развития и вот-вот снова встанет опять на прозападный путь, и ее нужно только добить и заставить вернуться на путь демократизации. Они в этом уверены и потому высказывают жесткую позицию в адрес России. Эти силы проиграли, потому что думали, что сейчас приедет Боррель, будет угрожать России и может даже выпустят Навального. Этого не произошло к большому даже не удивлению, а злости этих сил, которые просто не рассматривают Россию как равного партнера, которого с моральной точки зрения нужно сажать на место", - продолжил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 08:00
Почему будущее Европы зависит от ее отношений с Россией
Но есть в Европе и более прагматичные силы, которые понимают, что "с Россией бессмысленно говорить языком санкций, бессмысленно нагнетать новые конфликты", считает эксперт. "Потому что конфликты могут перерасти в войну, если так дальше будет идти, эти силы этого не хотят. Во-вторых, они понимают, что Россия другая и будет развиваться по другим правилам демократии или авторитарной демократии, и Запад не может изменить Россию, потому что большинство людей в России хотят именно эту систему и так жить, и так было всегда", - заявил эксперт.
По его словам, в Европе идет политическая борьба этих двух лагерей, которая и будет определять развитие отношений ЕС и РФ. Но также многое будет зависеть от политики США. "Потому что если Америка будет говорить более спокойно и прагматично, то, конечно, это усмирит пыл восточных европейцев. Если Америка возьмет жесткий путь, то будут изолировать прагматичные силы в Европе", - пояснил он.
В целом же, по мнению Рара, "у Европы нет стратегии по России". "Мне кажется, есть определенное видение, которое просто не меняется, оно было создано (в прошлом) и не меняется. Потому что тогда (в 1970-1990-е годы) считали, что через поддержку демократии в России можно было покончить с коммунизмом и тоталитаризмом. Поэтому эти методы, которые применялись тогда и привели 30 лет назад к развалу коммунистической системы и СССР, их нужно применять и сейчас", - считает эксперт.
Но при этом если раньше у власти в Европе были политики, которые помнили Вторую мировую войну и больше понимали различия стран и сложности исторического развития, то сейчас этого нет, продолжил он. "Сейчас у власти поколение, которое чисто идеологически смотрит на мир через призму либеральных ценностей. Это в головах элит и это не изменить. Тут или пройдет смена поколений на Западе и люди поймут, наконец, что Россия не такая, как в 90-е годы, или будут новые потрясения, больше конфликтов и мы в конце концов научимся жить в одной Европе, но за закрытыми дверями", - подытожил политолог.
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
Вчера, 20:18
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