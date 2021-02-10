https://ria.ru/20210210/borba-1596871749.html

Патриарх Кирилл оценил вклад Лаврова в борьбу с "ложной пропагандой"

Патриарх Кирилл оценил вклад Лаврова в борьбу с "ложной пропагандой"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительное послание главе МИД РФ Сергею Лаврову по случаю Дня дипломатического работника, в котором... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:37

2021-02-10T17:37

2021-02-10T18:09

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

россия

сергей лавров

патриарх кирилл (владимир гундяев)

русская православная церковь

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительное послание главе МИД РФ Сергею Лаврову по случаю Дня дипломатического работника, в котором поддержал его в противостоянии "попыткам со стороны различных политических сил использовать ложную пропаганду, двойные стандарты и насилие".Ежегодно 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник – День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года."Самоотверженно исполняя свое служение, вы вносите весомый личный вклад в преодоление разобщенности между людьми, противостоите попыткам со стороны различных политических сил использовать ложную пропаганду, двойные стандарты и насилие для достижения собственных сиюминутных выгод", - говорится в послании патриарха, опубликованном на сайте Московского патриархата.Предстоятель Русской церкви отметил, что под руководством Лаврова сотрудники внешнеполитического ведомства "отстаивают интересы нашего государства, укрепляя его международный авторитет как надежного партнера, миротворца, борца с терроризмом и экстремизмом, сторонника взаимоуважительных и добрососедских отношений между странами"."Отрадно отметить, что между МИД России и Русской православной церковью многие годы развивается плодотворное соработничество, которое, надеюсь, и впредь будет способствовать утверждению в жизни современников традиционных нравственных ценностей, созиданию мира и согласия среди народов", - говорится в поздравлении.

https://ria.ru/20210210/lavrov-1596777627.html

https://ria.ru/20210210/prazdnik-1596480102.html

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2021

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новости - религия и мировоззрение, россия, сергей лавров, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь