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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210210/borba-1596871749.html
Патриарх Кирилл оценил вклад Лаврова в борьбу с "ложной пропагандой"
Патриарх Кирилл оценил вклад Лаврова в борьбу с "ложной пропагандой"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительное послание главе МИД РФ Сергею Лаврову по случаю Дня дипломатического работника, в котором... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:37
2021-02-10T18:09
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
россия
сергей лавров
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительное послание главе МИД РФ Сергею Лаврову по случаю Дня дипломатического работника, в котором поддержал его в противостоянии "попыткам со стороны различных политических сил использовать ложную пропаганду, двойные стандарты и насилие".Ежегодно 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник – День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года."Самоотверженно исполняя свое служение, вы вносите весомый личный вклад в преодоление разобщенности между людьми, противостоите попыткам со стороны различных политических сил использовать ложную пропаганду, двойные стандарты и насилие для достижения собственных сиюминутных выгод", - говорится в послании патриарха, опубликованном на сайте Московского патриархата.Предстоятель Русской церкви отметил, что под руководством Лаврова сотрудники внешнеполитического ведомства "отстаивают интересы нашего государства, укрепляя его международный авторитет как надежного партнера, миротворца, борца с терроризмом и экстремизмом, сторонника взаимоуважительных и добрососедских отношений между странами"."Отрадно отметить, что между МИД России и Русской православной церковью многие годы развивается плодотворное соработничество, которое, надеюсь, и впредь будет способствовать утверждению в жизни современников традиционных нравственных ценностей, созиданию мира и согласия среди народов", - говорится в поздравлении.
https://ria.ru/20210210/lavrov-1596777627.html
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новости - религия и мировоззрение, россия, сергей лавров, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь

Патриарх Кирилл оценил вклад Лаврова в борьбу с "ложной пропагандой"

17:37 10.02.2021 (обновлено: 18:09 10.02.2021)
 
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время мероприятий в честь Дня дипломатического работника в здании МИД РФ - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравительное послание главе МИД РФ Сергею Лаврову по случаю Дня дипломатического работника, в котором поддержал его в противостоянии "попыткам со стороны различных политических сил использовать ложную пропаганду, двойные стандарты и насилие".
Ежегодно 10 февраля в России отмечается профессиональный праздник – День дипломатического работника. Этот день был учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года.
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"Самоотверженно исполняя свое служение, вы вносите весомый личный вклад в преодоление разобщенности между людьми, противостоите попыткам со стороны различных политических сил использовать ложную пропаганду, двойные стандарты и насилие для достижения собственных сиюминутных выгод", - говорится в послании патриарха, опубликованном на сайте Московского патриархата.
Предстоятель Русской церкви отметил, что под руководством Лаврова сотрудники внешнеполитического ведомства "отстаивают интересы нашего государства, укрепляя его международный авторитет как надежного партнера, миротворца, борца с терроризмом и экстремизмом, сторонника взаимоуважительных и добрососедских отношений между странами".
"Отрадно отметить, что между МИД России и Русской православной церковью многие годы развивается плодотворное соработничество, которое, надеюсь, и впредь будет способствовать утверждению в жизни современников традиционных нравственных ценностей, созиданию мира и согласия среди народов", - говорится в поздравлении.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРоссияСергей ЛавровПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
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