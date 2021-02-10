https://ria.ru/20210210/bombardirovschiki-1596846038.html
Два Ту-22М3 в сопровождении истребителей пролетели над Черным морем
Два Ту-22М3 в сопровождении истребителей пролетели над Черным морем
Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:49
2021-02-10T15:49
2021-02-10T16:25
ту-22м3
балтийское море
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596853575_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_b9144e743f0c0749a21efc96a3337336.jpg
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Продолжительность полета составила более 5 часов", - сказали в ведомстве.Ракетоносцы сопровождали истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.Как отметили в ведомстве, самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты ВКС России выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, добавили в Минобороны.
https://ria.ru/20210202/aviabomby-1595171711.html
балтийское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596853575_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_1ff32c6b80d663c92cf305f872811bf4.jpg
Полет бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем
Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
2021-02-10T15:49
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ту-22м3, балтийское море, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность