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Два Ту-22М3 в сопровождении истребителей пролетели над Черным морем
Два Ту-22М3 в сопровождении истребителей пролетели над Черным морем
Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:49
2021-02-10T16:25
ту-22м3
балтийское море
воздушно-космические силы россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Продолжительность полета составила более 5 часов", - сказали в ведомстве.Ракетоносцы сопровождали истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.Как отметили в ведомстве, самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты ВКС России выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, добавили в Минобороны.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Полет бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем
Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
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ту-22м3, балтийское море, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность

Два Ту-22М3 в сопровождении истребителей пролетели над Черным морем

15:49 10.02.2021 (обновлено: 16:25 10.02.2021)
 
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Продолжительность полета составила более 5 часов", - сказали в ведомстве.
Ракетоносцы сопровождали истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.
Как отметили в ведомстве, самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты ВКС России выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, добавили в Минобороны.
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Ту-22М3Балтийское мореВоздушно-космические силы РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
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