https://ria.ru/20210210/bombardirovschiki-1596846038.html

Два Ту-22М3 в сопровождении истребителей пролетели над Черным морем

Два Ту-22М3 в сопровождении истребителей пролетели над Черным морем

Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:49

2021-02-10T15:49

2021-02-10T16:25

ту-22м3

балтийское море

воздушно-космические силы россии

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны РФ."Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. Продолжительность полета составила более 5 часов", - сказали в ведомстве.Ракетоносцы сопровождали истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.Как отметили в ведомстве, самолеты дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей. Все полеты ВКС России выполняются в соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20210202/aviabomby-1595171711.html

балтийское море

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2021

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Полет бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 над Черным морем Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем, сообщили журналистам в Минобороны РФ. 2021-02-10T15:49 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-22м3, балтийское море, воздушно-космические силы россии, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность