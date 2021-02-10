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Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1", когда один из симптомов фарингита и ангины — боль в горле — может представлять... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T04:21
2021-02-10T09:20
александр мясников (врач)
россия
боль
здоровье
общество
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1", когда один из симптомов фарингита и ангины — боль в горле — может представлять смертельную опасность.По его словам, это возможно при поражении органов дыхательной системы гемофильной палочкой.Врач отметил, что воспаленный надгортанник перекрывает вход в горло и это можно не заметить, поскольку он находится за языком.Мясников также обратил внимание на опасность абсцесса — скопление гноя. По его словам, операцию по удалению миндалин можно делать в том случае, если доказано, что стрептококковая инфекция появилась больше семи раз в год.К другой причине для хирургического вмешательства врач относит перенесенный ранее абсцесс.
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александр мясников (врач), россия, боль, здоровье, общество

Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна

04:21 10.02.2021 (обновлено: 09:20 10.02.2021)
 
© Фото : ВГТРКАлександр Мясников
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : ВГТРК
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1", когда один из симптомов фарингита и ангины — боль в горле — может представлять смертельную опасность.
По его словам, это возможно при поражении органов дыхательной системы гемофильной палочкой.
"Главное не задохнуться, а бывает и так. Мы же не прививаем детей от гемофильной палочки. Она вызывает воспаление надгортанника, и у детей часто бывает, что они задыхаются. Почему? Надгортанник раздувается, становится отечным, и задыхается человек", — пояснил Мясников.
Врач отметил, что воспаленный надгортанник перекрывает вход в горло и это можно не заметить, поскольку он находится за языком.

"Начинается сиплый голос. Как говорят: "Голос, как горячей картошки съел". Начинает течь слюна. Это все очень опасные симптомы, это может привести к смерти. Во всем мире от этой гемофильной палочки прививают. <…> У нас это не входит в список обязательных прививок. Надеюсь, когда-нибудь войдет", — подчеркнул медик.

Мясников также обратил внимание на опасность абсцесса — скопление гноя. По его словам, операцию по удалению миндалин можно делать в том случае, если доказано, что стрептококковая инфекция появилась больше семи раз в год.
К другой причине для хирургического вмешательства врач относит перенесенный ранее абсцесс.
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Александр Мясников (врач)РоссиябольЗдоровьеОбщество
 
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