https://ria.ru/20210210/bol-1596759079.html

Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна

Мясников рассказал, когда боль в горле может быть смертельно опасна

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1", когда один из симптомов фарингита и ангины — боль в горле — может представлять... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T04:21

2021-02-10T04:21

2021-02-10T09:20

александр мясников (врач)

россия

боль

здоровье

общество

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия-1", когда один из симптомов фарингита и ангины — боль в горле — может представлять смертельную опасность.По его словам, это возможно при поражении органов дыхательной системы гемофильной палочкой.Врач отметил, что воспаленный надгортанник перекрывает вход в горло и это можно не заметить, поскольку он находится за языком.Мясников также обратил внимание на опасность абсцесса — скопление гноя. По его словам, операцию по удалению миндалин можно делать в том случае, если доказано, что стрептококковая инфекция появилась больше семи раз в год.К другой причине для хирургического вмешательства врач относит перенесенный ранее абсцесс.

https://ria.ru/20210108/bol-1592299246.html

россия

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2021

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александр мясников (врач), россия, боль, здоровье, общество