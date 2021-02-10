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Московские бобры готовятся к наступающему брачному периоду
Московские бобры готовятся к наступающему брачному периоду
Московские бобры готовятся к брачному периоду, который начинается в феврале, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T12:38
2021-02-10T12:38
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Московские бобры готовятся к брачному периоду, который начинается в феврале, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что самые крупные грызуны в России занесены в Красную книгу Москвы под третьей категорией. По словам специалистов Мосприроды, в Москве их можно встретить на природных территориях, например, на реке Химке в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево", где более десяти лет обитает семья бобров. На сегодняшний день микропопуляция бобров там состоит из восьми особей.Обитают бобры и в природно-историческом парке "Москворецкий" на Москве-реке, в пойме реки Алешинка природного комплекса №178 и в природном заказнике "Долина реки Сетунь". В январе 2021 года были замечены свежие следы жизнедеятельности бобра речного на Яузе.В департаменте напомнили, что бобры не впадают в спячку и питаются сделанными осенью запасами, ожидая прихода весны, когда начинается их активная деятельность.Количество бобрят может быть от одного до шести. В целом семья бобра состоит из пары взрослых, детенышей и подростков из предыдущих пометов.Отмечается, что зимой, как правило, активность бобров сильно снижается – они двигаются только в светлое время суток и почти не показываются на поверхности воды, а если температура опускается до минус 20 и ниже, то они и вовсе не покидают своих жилищ и остаются внутри хатки. Благодаря запасам, которые бобр сделал на зиму, ему не приходится заботиться о поиске корма, и поэтому он часто путешествует только до своего "склада", откуда и берет пищу.Специалисты подчеркивают, что из-за специфичности диеты бобры не нуждаются в дополнительной подкормке. "Организм этого грызуна настроен на переваривание довольно грубой пищи, в чем ему помогает особая микрофлора. Чтобы пищеварение перестроилось под новый, незнакомый вид пищи, бобрам требуется время. Поэтому подкорм бобров человеческой едой, такой как хлеб, опасен для их здоровья", - говорится в сообщении.Отмечается, что бобры могут играть важную роль в создании благоприятной экологической среды: они поддерживают уровень воды в реках, способствуя развитию пойменных лугов, создают условия для жизни многих видов: птиц, рыб, насекомых.При этом, специалисты подчеркивают, встреча с бобром может быть опасна. "Бобры – миролюбивые речные строители, которые относятся к человеку с опаской и пытаются избежать встречи. Если бобр посчитал, что человек подошел слишком близко, он будет тревожно бить хвостом, после чего попытается скрыться в водоеме. А главный инструмент бобра, который может стать оружием самообороны, - прочные зубы", - говорится в сообщении.При встрече с бобром специалисты советуют не паниковать, не подходить к животному, не пытаться его погладить, не фотографировать со вспышкой. Также не стоит кормить бобра, нужно дождаться, когда бобр уплывет и медленно уйти.
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мосприрода, москва, общество

Московские бобры готовятся к наступающему брачному периоду

12:38 10.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБобры в парке "Покровское-Стрешнево"
Бобры в парке Покровское-Стрешнево - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Московские бобры готовятся к брачному периоду, который начинается в феврале, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
Отмечается, что самые крупные грызуны в России занесены в Красную книгу Москвы под третьей категорией. По словам специалистов Мосприроды, в Москве их можно встретить на природных территориях, например, на реке Химке в природно-историческом парке "Покровское-Стрешнево", где более десяти лет обитает семья бобров. На сегодняшний день микропопуляция бобров там состоит из восьми особей.
Обитают бобры и в природно-историческом парке "Москворецкий" на Москве-реке, в пойме реки Алешинка природного комплекса №178 и в природном заказнике "Долина реки Сетунь". В январе 2021 года были замечены свежие следы жизнедеятельности бобра речного на Яузе.
В департаменте напомнили, что бобры не впадают в спячку и питаются сделанными осенью запасами, ожидая прихода весны, когда начинается их активная деятельность.
Бобер на Саратовской ГЭС - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 14:36
Эксперты рассказали, как вести себя при встрече с бобром
"А пока проявлять свои инженерные таланты рано, у бобров есть время для любви. Самый крупный грызун Старого света, как это ни странно, очень рано начинает свои брачные игры – в феврале. Начало отношений у бобров проходит подо льдом в хатке. Эти моногамные грызуны приносят потомство всего один раз в году, причем беременность у самок длится более трех месяцев. Детеныши рождаются в конце весны, когда становится намного теплее, и вокруг появляется больше доступной пищи", - говорится в сообщении.
Количество бобрят может быть от одного до шести. В целом семья бобра состоит из пары взрослых, детенышей и подростков из предыдущих пометов.
Отмечается, что зимой, как правило, активность бобров сильно снижается – они двигаются только в светлое время суток и почти не показываются на поверхности воды, а если температура опускается до минус 20 и ниже, то они и вовсе не покидают своих жилищ и остаются внутри хатки. Благодаря запасам, которые бобр сделал на зиму, ему не приходится заботиться о поиске корма, и поэтому он часто путешествует только до своего "склада", откуда и берет пищу.
Специалисты подчеркивают, что из-за специфичности диеты бобры не нуждаются в дополнительной подкормке. "Организм этого грызуна настроен на переваривание довольно грубой пищи, в чем ему помогает особая микрофлора. Чтобы пищеварение перестроилось под новый, незнакомый вид пищи, бобрам требуется время. Поэтому подкорм бобров человеческой едой, такой как хлеб, опасен для их здоровья", - говорится в сообщении.
Зубы грызуна, жившего 65 миллионов лет назад и получившего видовое название Kimbetopsalis simmonsae - РИА Новости, 1920, 05.10.2015
5 октября 2015, 12:33Наука
Ученые нашли мезозойского "бобра", пережившего вымирание динозавровПалеонтологи нашли в Мексике, неподалеку от места падения астероида-"киллера" динозавров, останки древнего млекопитающего, похожего на современных бобров, которому удалось начать завоевание суши уже через сотни тысяч лет после вымирания рептилий.
Отмечается, что бобры могут играть важную роль в создании благоприятной экологической среды: они поддерживают уровень воды в реках, способствуя развитию пойменных лугов, создают условия для жизни многих видов: птиц, рыб, насекомых.
При этом, специалисты подчеркивают, встреча с бобром может быть опасна. "Бобры – миролюбивые речные строители, которые относятся к человеку с опаской и пытаются избежать встречи. Если бобр посчитал, что человек подошел слишком близко, он будет тревожно бить хвостом, после чего попытается скрыться в водоеме. А главный инструмент бобра, который может стать оружием самообороны, - прочные зубы", - говорится в сообщении.
При встрече с бобром специалисты советуют не паниковать, не подходить к животному, не пытаться его погладить, не фотографировать со вспышкой. Также не стоит кормить бобра, нужно дождаться, когда бобр уплывет и медленно уйти.
 
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