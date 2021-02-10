https://ria.ru/20210210/blokirovanie-1596844504.html

ЛНР обвинила Киев в блокировании работы беспилотников ОБСЕ в Донбассе

ЛНР обвинила Киев в блокировании работы беспилотников ОБСЕ в Донбассе

Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T15:42

2021-02-10T15:42

2021-02-10T15:42

ситуация в днр и лнр

смм обсе

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 10 фев - РИА Новости. Украинские силовики средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствуют работе беспилотников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.Ранее Народная милиция ЛНР не раз заявляла о размещении украинскими силовиками техники и вооружения в жилых районах подконтрольных Киеву населенных пунктов у линии соприкосновения в Донбассе."С целью недопущения фиксации беспилотниками СММ ОБСЕ фактов размещения запрещенного вооружения 92-й бригады (украинских силовиков - ред.) отмечается работа мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ в районе населенного пункта Золотое-4 (под контролем Киева - ред.), с задачей подавления станцией "Буковель-АД" каналов управления и навигации БПЛА миссии ОБСЕ", - заявил представитель оборонного ведомства республики.Ранее в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210131/donbass-1595390342.html

https://ria.ru/20210210/pozitsiya-1596817970.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире