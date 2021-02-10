https://ria.ru/20210210/blagoveschensk-1596818173.html
В Благовещенске новый участок набережной откроется в июле
В Благовещенске новый участок набережной откроется в июле
Новый участок набережной Амура откроется после реконструкции в Благовещенске в июле 2021 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:49
2021-02-10T13:49
2021-02-10T14:09
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 фев - РИА Новости. Новый участок набережной Амура откроется после реконструкции в Благовещенске в июле 2021 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Как сообщает правительство региона, сейчас в Благовещенске идет берегоукрепление двух участков набережной реки от улицы Больничная до улица Нагорная, их общая протяженность - 2,4 километра. Проект реализуется за счет субсидии регионального бюджета и федеральных трансферов по плану социального развития центров экономического роста в рамках "Единой субсидии" при поддержке Минвостокразвития.Сейчас на объекте ведутся работы по устройству первого яруса гидротехнического сооружения. Рабочие монтируют сборные железобетонные уголковые стены для защиты берега от весенне-летнего половодья. Также на благоустраиваемом участке набережной реки Амур идут подготовительные работы по устройству щебеночного основания под монтаж фундаментных плит.Далее запланирована отсыпка гидротехнического сооружения пескогравием, монтаж монолитных железобетонных стен, железобетонных лестниц.Затем между Пограничным переулком и Нагорной улицей обустроят вторую намывную территорию площадью 25 гектаров. Завершить реализацию этого проекта по берегоукреплению планируют к 2024 году.
https://ria.ru/20210115/moroz-1593172463.html
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василий орлов, амур (река), амурская область, благовещенск, общество
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 фев - РИА Новости.
Новый участок набережной Амура
откроется после реконструкции в Благовещенске
в июле 2021 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов
.
Как сообщает правительство региона, сейчас в Благовещенске идет берегоукрепление двух участков набережной реки от улицы Больничная до улица Нагорная, их общая протяженность - 2,4 километра. Проект реализуется за счет субсидии регионального бюджета и федеральных трансферов по плану социального развития центров экономического роста в рамках "Единой субсидии" при поддержке Минвостокразвития.
"Берегоукрепление этого участка набережной реки Амур началось несколько лет назад. Работы вела другая подрядная организация и выполнила их только на 30%. Сейчас строительство двух участков поделено на этапы. Первая часть должна быть готова к июлю 2021 года. За это время рабочие завершат гидротехнические сооружения, построят сети связи, наружного освещения и ливневой канализации, проведут благоустройство, и жители Благовещенска и гости города смогут прогуляться по новому участку набережной от Больничной до переулка Пограничный", - сообщил Орлов, которого цитирует правительство Приамурья.
Сейчас на объекте ведутся работы по устройству первого яруса гидротехнического сооружения. Рабочие монтируют сборные железобетонные уголковые стены для защиты берега от весенне-летнего половодья. Также на благоустраиваемом участке набережной реки Амур идут подготовительные работы по устройству щебеночного основания под монтаж фундаментных плит.
"На участке набережной №6 идут работы по восстановлению монолитных железобетонных плит и стен. Здесь также проходят подготовительные работы для возведения железобетонных стен уголкового типа", - отмечается в сообщении.
Далее запланирована отсыпка гидротехнического сооружения пескогравием, монтаж монолитных железобетонных стен, железобетонных лестниц.
Затем между Пограничным переулком и Нагорной улицей обустроят вторую намывную территорию площадью 25 гектаров. Завершить реализацию этого проекта по берегоукреплению планируют к 2024 году.