https://ria.ru/20210210/blagoveschensk-1596818173.html

В Благовещенске новый участок набережной откроется в июле

В Благовещенске новый участок набережной откроется в июле

Новый участок набережной Амура откроется после реконструкции в Благовещенске в июле 2021 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:49

2021-02-10T13:49

2021-02-10T14:09

хорошие новости

василий орлов

амур (река)

амурская область

благовещенск

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152315/96/1523159665_0:182:2730:1718_1920x0_80_0_0_3ac0e7e58a36e1f2f1ed376e3a79ef79.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 фев - РИА Новости. Новый участок набережной Амура откроется после реконструкции в Благовещенске в июле 2021 года, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.Как сообщает правительство региона, сейчас в Благовещенске идет берегоукрепление двух участков набережной реки от улицы Больничная до улица Нагорная, их общая протяженность - 2,4 километра. Проект реализуется за счет субсидии регионального бюджета и федеральных трансферов по плану социального развития центров экономического роста в рамках "Единой субсидии" при поддержке Минвостокразвития.Сейчас на объекте ведутся работы по устройству первого яруса гидротехнического сооружения. Рабочие монтируют сборные железобетонные уголковые стены для защиты берега от весенне-летнего половодья. Также на благоустраиваемом участке набережной реки Амур идут подготовительные работы по устройству щебеночного основания под монтаж фундаментных плит.Далее запланирована отсыпка гидротехнического сооружения пескогравием, монтаж монолитных железобетонных стен, железобетонных лестниц.Затем между Пограничным переулком и Нагорной улицей обустроят вторую намывную территорию площадью 25 гектаров. Завершить реализацию этого проекта по берегоукреплению планируют к 2024 году.

https://ria.ru/20210115/moroz-1593172463.html

https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593165228.html

амур (река)

амурская область

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, амур (река), амурская область, благовещенск, общество