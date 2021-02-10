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В Новосибирске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
В Новосибирске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Пять пассажиров маршрутной "Газели" попали в больницу с различными травмами после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Новосибирске, сообщает отдел... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T17:45
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новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Пять пассажиров маршрутной "Газели" попали в больницу с различными травмами после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Новосибирске, сообщает отдел пропаганды городского управления ГИБДД.Полицейские на месте устанавливают все обстоятельства произошедшего."Известно, что все пострадавшие находятся в сознании", - добавили в ГИБДД.
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новосибирск, происшествия

В Новосибирске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

17:45 10.02.2021 (обновлено: 17:50 10.02.2021)
 
© Фото : ГИБДД НовосибирскаДТП с участием маршрутки и грузовика в Новосибирске
ДТП с участием маршрутки и грузовика в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© Фото : ГИБДД Новосибирска
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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Пять пассажиров маршрутной "Газели" попали в больницу с различными травмами после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Новосибирске, сообщает отдел пропаганды городского управления ГИБДД.
"В 19.45 (15.45 мск) маршрутный автобус 324-го маршрута двигался со стороны Толмачево в сторону города Новосибирска, у дома 33/1 по улице Толмачевское шоссе совершил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes, который двигался задним ходом с прилегающей территории на дорогу... В результате ДТП пять пассажиров маршрутки с различными травами доставлены в больницу", - говорится в сообщении.
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Вчера, 10:15
Челябинскому экс-замгубернатора вынесли приговор за ДТП с пострадавшими
Полицейские на месте устанавливают все обстоятельства произошедшего.
"Известно, что все пострадавшие находятся в сознании", - добавили в ГИБДД.
 
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