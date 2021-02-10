https://ria.ru/20210210/avariya-1596873513.html

В Новосибирске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

В Новосибирске пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

Пять пассажиров маршрутной "Газели" попали в больницу с различными травмами после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Новосибирске, сообщает отдел... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T17:45

2021-02-10T17:45

2021-02-10T17:50

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 10 фев – РИА Новости. Пять пассажиров маршрутной "Газели" попали в больницу с различными травмами после столкновения микроавтобуса с грузовиком в Новосибирске, сообщает отдел пропаганды городского управления ГИБДД.Полицейские на месте устанавливают все обстоятельства произошедшего."Известно, что все пострадавшие находятся в сознании", - добавили в ГИБДД.

https://ria.ru/20210210/srok-1596774961.html

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новосибирск, происшествия