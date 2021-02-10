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Госдума приняла в I чтении проект о регулировании аптечных сетей
Госдума приняла в I чтении проект о регулировании аптечных сетей
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о регулировании аптечных сетей, направленный на борьбу с завышением цен. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T15:48
2021-02-10T15:48
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леонид огуль
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о регулировании аптечных сетей, направленный на борьбу с завышением цен.Ранее депутаты ЕР во главе с лидером фракции Сергеем Неверовым внесли в ГД законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками. Как уточнял первый зампред фракции Андрей Исаев, законопроект вводит ряд антимонопольных ограничений по количеству организаций, которое может иметь аптечная сеть по стране в субъекте РФ. Также вводится ряд мер, направленных на защиту отечественных товаропроизводителей, и обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся аналогах, ограничение бонусов за размещение товара.Поправки вносятся в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Как пояснял Неверов, предлагаемые поправки предусматривают меры, направленные на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами.Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал поддержать законопроект в первом чтении, но доработать документ ко второму чтению. Отмечается, что принятие законопроекта потребует внесения изменений в КоАП, предусматривающих ответственность за нарушение положений законопроекта.Кабмин в своем заключении на законопроект указал, что вопрос регулирования отсрочки платежей за поставленный товар в отношении розничной реализации лекарственных препаратов сопряжен с рисками образования кассовых разрывов, своевременное восполнение которых за счет большого объема реализуемой продукции более вероятно в крупных аптечных сетях. Кроме того, фиксация вознаграждения, выплачиваемого поставщиком лекарственных препаратов субъекту розничной торговли за приобретение и продвижение лекарственных препаратов, в размере 5% от цены приобретенных лекарственных препаратов будет способствовать вымыванию с рынка лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента, отметил кабмин.Как пояснил журналистам зампред комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль, поправки коснутся, прежде всего, аптечных сетей, которые все больше монополизируют рынок лекарств. "К примеру, пять крупнейших организаций оптовой торговли сейчас занимают 50% всего рынка, а 10 крупнейших организаций – 75%. На розничном рынке концентрация тоже быстро растет. С принятием новых поправок одной сети будет запрещено занимать более 20% рынка в конкретном населенном пункте", - сказал депутат."Приходя в аптеку, человек изначально находится в уязвимом положении, потому что готов зачастую заплатить любые средства, чтобы унять боль или помочь родному человеку. В таком состоянии ему можно навязать все что угодно по любой цене. Нельзя допустить, чтобы аптеки пользовались этим ради сиюминутной наживы", - считает Огуль.
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россия, леонид огуль, здоровье - общество, андрей исаев, госдума рф, единая россия, сергей неверов, общество

Госдума приняла в I чтении проект о регулировании аптечных сетей

15:48 10.02.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатели в аптеке
Покупатели в аптеке - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о регулировании аптечных сетей, направленный на борьбу с завышением цен.
Ранее депутаты ЕР во главе с лидером фракции Сергеем Неверовым внесли в ГД законопроект, который исключит ситуации с завышением цен аптеками. Как уточнял первый зампред фракции Андрей Исаев, законопроект вводит ряд антимонопольных ограничений по количеству организаций, которое может иметь аптечная сеть по стране в субъекте РФ. Также вводится ряд мер, направленных на защиту отечественных товаропроизводителей, и обязанность фармацевтов сообщать покупателям об имеющихся аналогах, ограничение бонусов за размещение товара.
Поправки вносятся в федеральные законы "Об обращении лекарственных средств" и федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Как пояснял Неверов, предлагаемые поправки предусматривают меры, направленные на предупреждение и недопущение монополизации рынка розничной торговли лекарствами.
Профильный комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал поддержать законопроект в первом чтении, но доработать документ ко второму чтению. Отмечается, что принятие законопроекта потребует внесения изменений в КоАП, предусматривающих ответственность за нарушение положений законопроекта.
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Кабмин в своем заключении на законопроект указал, что вопрос регулирования отсрочки платежей за поставленный товар в отношении розничной реализации лекарственных препаратов сопряжен с рисками образования кассовых разрывов, своевременное восполнение которых за счет большого объема реализуемой продукции более вероятно в крупных аптечных сетях. Кроме того, фиксация вознаграждения, выплачиваемого поставщиком лекарственных препаратов субъекту розничной торговли за приобретение и продвижение лекарственных препаратов, в размере 5% от цены приобретенных лекарственных препаратов будет способствовать вымыванию с рынка лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента, отметил кабмин.

"Это важное для граждан решение. В случае принятия, закон обяжет аптеки информировать покупателей о том, что в продаже есть более дешевый аналог необходимого им препарата. Кроме того, закон разрешит деятельность передвижных аптечных пунктов. Жителям сельской местности и отдаленных территорий станет проще купить необходимые препараты. Эти меры позволят обеспечить доступность лекарств для граждан", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект.

Как пояснил журналистам зампред комитета ГД по охране здоровья Леонид Огуль, поправки коснутся, прежде всего, аптечных сетей, которые все больше монополизируют рынок лекарств. "К примеру, пять крупнейших организаций оптовой торговли сейчас занимают 50% всего рынка, а 10 крупнейших организаций – 75%. На розничном рынке концентрация тоже быстро растет. С принятием новых поправок одной сети будет запрещено занимать более 20% рынка в конкретном населенном пункте", - сказал депутат.
"Приходя в аптеку, человек изначально находится в уязвимом положении, потому что готов зачастую заплатить любые средства, чтобы унять боль или помочь родному человеку. В таком состоянии ему можно навязать все что угодно по любой цене. Нельзя допустить, чтобы аптеки пользовались этим ради сиюминутной наживы", - считает Огуль.
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