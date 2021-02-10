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Наука
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Новый iPhone будет похож на раскладушку Samsung
Новый iPhone будет похож на раскладушку Samsung
Дизайн первого смартфона от Apple с гибким экраном будет напоминать раскладушку от Samsung. К такому выводу пришли аналитики WCCFTech. РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:36
2021-02-10T13:36
наука
samsung
apple iphone
apple
купертино
технологии
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дизайн первого смартфона от Apple с гибким экраном будет напоминать раскладушку от Samsung. К такому выводу пришли аналитики WCCFTech.Примером для подражания в Купертино выбрали Galaxy Z Flip — компактный смартфон от Samsung, выполненный в форм-факторе раскладушки. Вариант крупного складного смартфона в Apple признали бесперспективным для первой модели гибкого iPhone.Известно, что в компании рассматривают вариант использования гибкого стекла Ceramic Shield, которое позволит смартфону выдерживать значительный уровень допуска при складывании или раскладывании. Первый гибкий iPhone, как считают источники, окажется дешевле нынешних аналогов от других производителей Возможно, Apple удастся снизить цену в процессе разработки — презентация принципиально иного смартфона от "яблока" ожидается не раньше 2023 года.
https://ria.ru/20210208/iphone-1596482160.html
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samsung, apple iphone, apple, купертино, технологии

Новый iPhone будет похож на раскладушку Samsung

13:36 10.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store
Заставка на экране нового смартфона компании Apple в магазине re:Store - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дизайн первого смартфона от Apple с гибким экраном будет напоминать раскладушку от Samsung. К такому выводу пришли аналитики WCCFTech.
Примером для подражания в Купертино выбрали Galaxy Z Flip — компактный смартфон от Samsung, выполненный в форм-факторе раскладушки. Вариант крупного складного смартфона в Apple признали бесперспективным для первой модели гибкого iPhone.
Известно, что в компании рассматривают вариант использования гибкого стекла Ceramic Shield, которое позволит смартфону выдерживать значительный уровень допуска при складывании или раскладывании.
Первый гибкий iPhone, как считают источники, окажется дешевле нынешних аналогов от других производителей Возможно, Apple удастся снизить цену в процессе разработки — презентация принципиально иного смартфона от "яблока" ожидается не раньше 2023 года.
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