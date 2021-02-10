https://ria.ru/20210210/apple-1596815201.html

Новый iPhone будет похож на раскладушку Samsung

Новый iPhone будет похож на раскладушку Samsung

Дизайн первого смартфона от Apple с гибким экраном будет напоминать раскладушку от Samsung. К такому выводу пришли аналитики WCCFTech. РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:36

2021-02-10T13:36

2021-02-10T13:36

наука

samsung

apple iphone

apple

купертино

технологии

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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Дизайн первого смартфона от Apple с гибким экраном будет напоминать раскладушку от Samsung. К такому выводу пришли аналитики WCCFTech.Примером для подражания в Купертино выбрали Galaxy Z Flip — компактный смартфон от Samsung, выполненный в форм-факторе раскладушки. Вариант крупного складного смартфона в Apple признали бесперспективным для первой модели гибкого iPhone.Известно, что в компании рассматривают вариант использования гибкого стекла Ceramic Shield, которое позволит смартфону выдерживать значительный уровень допуска при складывании или раскладывании. Первый гибкий iPhone, как считают источники, окажется дешевле нынешних аналогов от других производителей Возможно, Apple удастся снизить цену в процессе разработки — презентация принципиально иного смартфона от "яблока" ожидается не раньше 2023 года.

https://ria.ru/20210208/iphone-1596482160.html

купертино

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

samsung, apple iphone, apple, купертино, технологии