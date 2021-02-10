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На Москву надвигается снежный апокалипсис
На Москву надвигается снежный апокалипсис
Снежный апокалипсис ждет Москву в пятницу и субботу: снег будет идти 36 часов, скорость ветра составит до 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T11:41
2021-02-10T11:41
погода
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Снежный апокалипсис ждет Москву в пятницу и субботу: снег будет идти 36 часов, скорость ветра составит до 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, в Москве природа взяла паузу, эта пауза продлится в среду и четверг, то есть никаких "камней с неба", никаких снегопадов. Морозы в ночь на четверг до минус 17-22 градусов, без осадков, в четверг днем минус 10-15.Синоптик отметил, что порывы ветра будут достигать до 15-20 метров в секунду. А на юго-западе, в Центральной России, до 17-22 метров в секунду."В таких условиях видимость будет понижаться до 500 метров и менее. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно. Это что-то очень близкое к чёрной метели. Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта. И автомобилистам лучше оставить железных коней дома, лучше передвигаться на метро или остаться дома", - подчеркнул Тишковец.Метеоролог добавил, что температура особо меняться не будет, будет болтаться от минус 9 до минус 14, что днем, что ночью.
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погода, евгений тишковец, москва, общество

На Москву надвигается снежный апокалипсис

11:41 10.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖители столицы на Красной площади во время снегопада в Москве
Жители столицы на Красной площади во время снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Снежный апокалипсис ждет Москву в пятницу и субботу: снег будет идти 36 часов, скорость ветра составит до 20 метров в секунду, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, в Москве природа взяла паузу, эта пауза продлится в среду и четверг, то есть никаких "камней с неба", никаких снегопадов. Морозы в ночь на четверг до минус 17-22 градусов, без осадков, в четверг днем минус 10-15.
"С нулей часов пятницы до 12 часов субботы в связи с выходом Балканского циклона "Волькер", который атакует Центральную Россию, и будут валить снегопады очень высокой интенсивности без перерыва в течение 36 часов. Это настоящая снежная буря, снежный Армагеддон, снежный апокалипсис, это не учебная тревога, а боевая", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что порывы ветра будут достигать до 15-20 метров в секунду. А на юго-западе, в Центральной России, до 17-22 метров в секунду.
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"В таких условиях видимость будет понижаться до 500 метров и менее. Порой даже на расстоянии вытянутой руки ничего не будет видно. Это что-то очень близкое к чёрной метели. Рекомендую людям не испытывать судьбу, это коллапс наземного и авиатранспорта. И автомобилистам лучше оставить железных коней дома, лучше передвигаться на метро или остаться дома", - подчеркнул Тишковец.
Метеоролог добавил, что температура особо меняться не будет, будет болтаться от минус 9 до минус 14, что днем, что ночью.
"Ветер северо-восточный, очень неприятный, промозглый, плотный. При этих градусах ощущения будут как будто морозы на 10 градусов холоднее. Как будто на улице минус 20-25. Снег в лицо, ветер, высокая влажность до 88-90%", - заключил он.
 
ПогодаЕвгений ТишковецМоскваОбщество
 
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