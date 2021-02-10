https://ria.ru/20210210/apellyatsiya-1596796354.html

Суд назначил психиатрическую экспертизу студенту из США Риду

Суд назначил психиатрическую экспертизу студенту из США Риду

Мосгорсуд в среду назначил психолого-психиатрическую экспертизу американскому студенту Тревору Риду, осужденному на 9 лет колонии за нападение на полицейских,... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T12:05

2021-02-10T12:05

2021-02-10T14:22

тревор рид

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Мосгорсуд в среду назначил психолого-психиатрическую экспертизу американскому студенту Тревору Риду, осужденному на 9 лет колонии за нападение на полицейских, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Сегодня в Мосгорсуде проходит очередное заседание по апелляции на приговор. Перед заседанием в суд приехал посол США в России Джон Салливан, ранее назвавший процесс "театром абсурда".По версии следствия, гостивший в Москве гражданин США в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами, по вызову на место прибыл наряд патрульно-постовой службы.Молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел - по пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за дебоша полицейская машина чуть не попала в ДТП, отмечает обвинение.Суд установил, что преступление студент совершил в пьяном виде. Перед оглашением приговора, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.Семья Рида посчитала доказательства по делу "сфабрикованными или преувеличенными". Девушка американца, которая была свидетелем инцидента, утверждает, что полицию вызвала ее знакомая, рассчитывая, что "перебравшего" гостя дежурные отвезут в больницу.

https://ria.ru/20210203/ssha-1595935514.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Американский посол покидает здание Мосгорсуда до начала заседания Сегодня в Мосгорсуде проходит очередное заседание по апелляции на приговор американскому студенту Тревору Риду, осужденному на 9 лет колонии за нападение на полицейских. Присутствует посол США в России Джон Салливан, ранее назвавший процесс "театром абсурда". 2021-02-10T12:05 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тревор рид, московский городской суд, москва, происшествия