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В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими прошлым летом, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:25
москва
сша
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575159076.html
Хорошо, что у нас подрался, у них бы пристрелили на месте как собаку.
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могли б и 10лет дать)
70
32
москва
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575166904_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f0a735cd78781bb442fb3f4ee59d6793.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, сша, происшествия

В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

12:49 30.07.2020 (обновлено: 16:25 30.07.2020)
29841
© АГН "Москва" / Андрей НикеричевТревор Рид в Головинском суде Москвы
Тревор Рид в Головинском суде Москвы
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими прошлым летом, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ ("Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья"), и приговорил к девяти годам лишения свободы", — сказали в суде.
Отбывать наказание Риду предстоит в колонии общего режима. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию.
Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.
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Обсудить 32
МоскваСШАПроисшествия
Популярные комментарии
Хорошо, что у нас подрался, у них бы пристрелили на месте как собаку.
30 июля, 12:59
Eugene Ivanenko
1451000111
могли б и 10лет дать)
30 июля, 12:55
Илья Jlord
50600014
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