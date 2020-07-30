https://ria.ru/20200730/1575159972.html
В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими прошлым летом, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:49
2020-07-30T16:25
москва
сша
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575159076.html
Eugene Ivanenko
Хорошо, что у нас подрался, у них бы пристрелили на месте как собаку.
167
Илья Jlord
могли б и 10лет дать)
70
32
москва
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, сша, происшествия
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Головинский суд Москвы
приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими прошлым летом, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ ("Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья"), и приговорил к девяти годам лишения свободы", — сказали в суде.
Отбывать наказание Риду предстоит в колонии общего режима. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию.
Согласно приговору, преступление студент совершил в состоянии алкогольного опьянения. Перед оглашением, отвечая на вопросы журналистов, он пообещал больше никогда не пить водку.