В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Головинский суд Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии студента из Техаса Тревора Рида за драку с полицейскими прошлым летом, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ ("Применение в отношении представителя власти насилия, опасного для жизни и здоровья"), и приговорил к девяти годам лишения свободы", — сказали в суде.

Отбывать наказание Риду предстоит в колонии общего режима. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

По данным обвинения, Рид, временно проживая в Москве, в августе 2019 года поругался на улице с двумя женщинами. По вызову прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Студент не успокаивался, и его решили доставить в отдел полиции. По пути американец ударил полицейского, а также напал на водителя и создал аварийную ситуацию.