https://ria.ru/20210210/aleppo-1596813885.html

Разрушенную боевиками мечеть XIV века в Алеппо могут восстановить к осени

Разрушенную боевиками мечеть XIV века в Алеппо могут восстановить к осени

Мечеть Аль-Атруш, построенную в конце XIV века и разрушенную в ходе сражений с боевиками, начали восстанавливать в сирийском Алеппо и хотят завершить работы к... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T13:28

2021-02-10T13:28

2021-02-10T13:28

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АЛЕППО (Сирия), 10 фев - РИА Новости. Мечеть Аль-Атруш, построенную в конце XIV века и разрушенную в ходе сражений с боевиками, начали восстанавливать в сирийском Алеппо и хотят завершить работы к осени, сообщил журналистам архитектор Ахмад Эль Хусейни, принимающий участие в работах.По его словам, мечеть практически нужно отстроить заново, по проекту, созданному на основе довоенных фотографий,"К нам обратились власти города, попросили создать макет разрушенной мечети. Но оказалось, что чертежей нет. Эскизы делали сами, создали макет, ориентируясь на несколько снимков. На нас надеются люди, они хотят вернуть мечеть городу", - рассказал он.В Алеппо - множество памятников архитектуры разных периодов, и мечеть Аль-Атруш не была самым ценным из них. До войны она оставалась одной из старейших действующих мечетей - ее построили в 1398 году, когда городом владели турки-мамлюки.Наибольшую ценность представляли искусно вырезанные в камне орнаменты на входе и фасаде. Как и главный минарет мечети, в ходе сражений за Алеппо они были уничтожены. Архитекторам пришлось собрать все имеющиеся фотографии и кинохронику, чтобы воссоздать внешний облик и внутреннее убранство храма, но многие элементы, признаются они, были утрачены навсегда.В ходе восстановительных работ строители постараются по максимуму использовать старинные камни, вернув обломки стен на свои места как кусочки мозаики. Их тщательно собрали, установили и пронумеровали каждый камень, установив, к какой части здания он принадлежал. Завершить работы планируется к осени 2021 года.

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новости - религия и мировоззрение, сирия, алеппо