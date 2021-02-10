Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210210/aleppo-1596813885.html
Разрушенную боевиками мечеть XIV века в Алеппо могут восстановить к осени
Разрушенную боевиками мечеть XIV века в Алеппо могут восстановить к осени
Мечеть Аль-Атруш, построенную в конце XIV века и разрушенную в ходе сражений с боевиками, начали восстанавливать в сирийском Алеппо и хотят завершить работы к... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T13:28
2021-02-10T13:28
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
сирия
алеппо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153103/19/1531031978_0:22:2730:1558_1920x0_80_0_0_3820d751a00b5fc68451cf7b0eba3145.jpg
АЛЕППО (Сирия), 10 фев - РИА Новости. Мечеть Аль-Атруш, построенную в конце XIV века и разрушенную в ходе сражений с боевиками, начали восстанавливать в сирийском Алеппо и хотят завершить работы к осени, сообщил журналистам архитектор Ахмад Эль Хусейни, принимающий участие в работах.По его словам, мечеть практически нужно отстроить заново, по проекту, созданному на основе довоенных фотографий,"К нам обратились власти города, попросили создать макет разрушенной мечети. Но оказалось, что чертежей нет. Эскизы делали сами, создали макет, ориентируясь на несколько снимков. На нас надеются люди, они хотят вернуть мечеть городу", - рассказал он.В Алеппо - множество памятников архитектуры разных периодов, и мечеть Аль-Атруш не была самым ценным из них. До войны она оставалась одной из старейших действующих мечетей - ее построили в 1398 году, когда городом владели турки-мамлюки.Наибольшую ценность представляли искусно вырезанные в камне орнаменты на входе и фасаде. Как и главный минарет мечети, в ходе сражений за Алеппо они были уничтожены. Архитекторам пришлось собрать все имеющиеся фотографии и кинохронику, чтобы воссоздать внешний облик и внутреннее убранство храма, но многие элементы, признаются они, были утрачены навсегда.В ходе восстановительных работ строители постараются по максимуму использовать старинные камни, вернув обломки стен на свои места как кусочки мозаики. Их тщательно собрали, установили и пронумеровали каждый камень, установив, к какой части здания он принадлежал. Завершить работы планируется к осени 2021 года.
сирия
алеппо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153103/19/1531031978_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_899ba989771d03f3117f0a9a0dad1df2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, сирия, алеппо

Разрушенную боевиками мечеть XIV века в Алеппо могут восстановить к осени

13:28 10.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкРазрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий
Разрушенные и поврежденные здания в Алеппо в результате военных действий - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
АЛЕППО (Сирия), 10 фев - РИА Новости. Мечеть Аль-Атруш, построенную в конце XIV века и разрушенную в ходе сражений с боевиками, начали восстанавливать в сирийском Алеппо и хотят завершить работы к осени, сообщил журналистам архитектор Ахмад Эль Хусейни, принимающий участие в работах.
По его словам, мечеть практически нужно отстроить заново, по проекту, созданному на основе довоенных фотографий,
"К нам обратились власти города, попросили создать макет разрушенной мечети. Но оказалось, что чертежей нет. Эскизы делали сами, создали макет, ориентируясь на несколько снимков. На нас надеются люди, они хотят вернуть мечеть городу", - рассказал он.
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоенная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Военная техника на обочине трассы М5 Дамаск-Алеппо в районе поселения Маарет-Нуман провинции Идлиб в Сирии
В Алеппо - множество памятников архитектуры разных периодов, и мечеть Аль-Атруш не была самым ценным из них. До войны она оставалась одной из старейших действующих мечетей - ее построили в 1398 году, когда городом владели турки-мамлюки.
Наибольшую ценность представляли искусно вырезанные в камне орнаменты на входе и фасаде. Как и главный минарет мечети, в ходе сражений за Алеппо они были уничтожены. Архитекторам пришлось собрать все имеющиеся фотографии и кинохронику, чтобы воссоздать внешний облик и внутреннее убранство храма, но многие элементы, признаются они, были утрачены навсегда.
В ходе восстановительных работ строители постараются по максимуму использовать старинные камни, вернув обломки стен на свои места как кусочки мозаики. Их тщательно собрали, установили и пронумеровали каждый камень, установив, к какой части здания он принадлежал. Завершить работы планируется к осени 2021 года.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВосстановительные работы в районе Эль-Хамдания на окраине сирийского города Алеппо
Восстановительные работы в районе Эль-Хамдания на окраине сирийского города Алеппо - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Восстановительные работы в районе Эль-Хамдания на окраине сирийского города Алеппо
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСирияАлеппо
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:26Суд признал право собственности на Среднеуральский монастырь за епархией
14:22Объявлены номинанты на премию "Сезар"
14:21Студент из США Рид выпил литр водки перед дракой с полицией в Москве
14:21Минобрнауки выяснило размер средней зарплаты пожаловавшейся Путину ученой
14:20Стали известны новые подробности зверств гитлеровцев в Крыму
14:16Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников
14:16В Центре Гамалеи оценили ситуацию с производством "Спутника V"
14:16Путин поручил оперативно изучить вопрос о зарплатах бюджетников
14:15Путин заявил, что некоторые службы подгоняют показатели по зарплатам
14:11Связанные с коронавирусом риски исчезнут к лету, заявила Матвиенко
14:08Родительская ассоциация поддержала запрет использовать смартфоны в учебе
14:06Тегеран опроверг сообщения СМИ о словах Зарифа о сбитом лайнере
14:05Суд арестовал обвиняемого в нападении на полицейского на акции 23 января
14:04Индия и Китай начали синхронное разведение войск в приграничном районе
14:01Названа вероятная причина гибели трех пациентов больницы в Подмосковье
14:01В Петербурге часть коек возвращают для оказания плановой медпомощи
13:58Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Минска
13:57В суд поступило первое дело, заведенное после незаконных акций в Москве
13:51Эксперты рассказали, какие санатории туристы выбирают чаще всего
13:47В ДНР потребовали от Киева определиться с позицией по "Минску-2"
Лента новостейМолния