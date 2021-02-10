Роскомнадзор не нашел в СМИ призывов на незаконные акции в 2021 году
19:19 10.02.2021 (обновлено: 19:29 10.02.2021)
© РИА Новости / Павел БедняковСотрудники правоохранительных органов на Комсомольской площади в Москве во время несанкционированной акции
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор не зафиксировал в СМИ призывов на несогласованные акции, прошедшие в ряде российских городов в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"При поступлении требования Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к материалам с противоправными призывами, в том числе к несовершеннолетним, к участию в несогласованных массовых мероприятиях Роскомнадзор осуществляет мониторинг как социальных сетей, так и других интернет-ресурсов, в том числе сайтов средств массовой информации. По прошедшим в 2021 году незаконным акциям материалы с призывами на сайтах СМИ не фиксировались", - рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".