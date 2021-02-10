https://ria.ru/20210210/aktsii-1596893007.html

Роскомнадзор не нашел в СМИ призывов на незаконные акции в 2021 году

Роскомнадзор не нашел в СМИ призывов на незаконные акции в 2021 году

Роскомнадзор не зафиксировал в СМИ призывов на несогласованные акции, прошедшие в ряде российских городов в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T19:19

2021-02-10T19:19

2021-02-10T19:29

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Роскомнадзор не зафиксировал в СМИ призывов на несогласованные акции, прошедшие в ряде российских городов в 2021 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил мнение, что вытаскивать народ в период пандемии на несогласованные акции "предельно цинично", поскольку "обстановка в стране и в мире такая, что любые сборища большого количества людей опасны". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. Президент Владимир Путин подчеркнул, что право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", тем более "ни в коем случае нельзя выталкивать вперед несовершеннолетних".

https://ria.ru/20210210/aktsii-1596888361.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество