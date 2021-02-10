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Генпрокуратура оценила число участников незаконных акций
Генпрокуратура оценила число участников незаконных акций
Незаконные акции в России прошли не так массово, как заявляли организаторы, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства... РИА Новости, 10.02.2021
2021-02-10T18:59
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россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Незаконные акции в России прошли не так массово, как заявляли организаторы, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ замначальника управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
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россия, генеральная прокуратура рф, общество

Генпрокуратура оценила число участников незаконных акций

18:59 10.02.2021 (обновлено: 19:08 10.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве
Мужчина разговаривает с сотрудниками правоохранительных органов во время несанкционированной акции в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Незаконные акции в России прошли не так массово, как заявляли организаторы, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ замначальника управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров.
"Мы приняли весь комплекс мер. И хотелось бы отметить, что эти несогласованные акции прошли не так масштабно, как их позиционировала или заранее объявляла оппозиция. Они в общем-то были не так многочисленны", - сказал Жафяров.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
Вчера, 17:32
В Госдуме выявили схожесть незаконных акций в Москве и Минске
 
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