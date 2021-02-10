https://ria.ru/20210210/aktsii-1596888361.html

Генпрокуратура оценила число участников незаконных акций

Генпрокуратура оценила число участников незаконных акций

Незаконные акции в России прошли не так массово, как заявляли организаторы, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства... РИА Новости, 10.02.2021

2021-02-10T18:59

2021-02-10T18:59

2021-02-10T19:08

россия

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Незаконные акции в России прошли не так массово, как заявляли организаторы, сообщил на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ замначальника управления Генпрокуратуры Алексей Жафяров.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа и 2 февраля, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения коронавирусом. По уголовным делам задержаны как организаторы акций, так и рядовые участники, обвиняемые в нападениях на силовиков.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл организаторов несогласованных акций провокаторами. По словам президента РФ Владимира Путина, право выражать мнение есть у всех, но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно".

https://ria.ru/20210210/aktsii-1596870704.html

россия

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2021

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россия, генеральная прокуратура рф, общество